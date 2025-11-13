Esto se sabe del supuesto ataque contra el cantante Alfredo Olivas

El 2025 se ha convertido en un año en el que se ha producido una gran cantidad de muertes de artistas a causa de enfermedades, siniestros viales y ataques armados. En este marco, las redes sociales se hicieron eco de un supuesto ataque a balazos que habría sufrido el cantante Alfredo Olivas, pero afortunadamente todo fue desmentido.

Las redes sociales siempre se convierten en eco de información y de rumores que comienzan a circular y que, en cuestión de minutos, se viralizan y llegan a los medios de comunicación. Muchas veces pueden tratarse de falsas noticias por lo que siempre se pide a los internautas proceder con cautela.

¿Alfredo Olivas sufrió un ataque armado?

Fue este miércoles 12 de noviembre que usuarios de redes sociales comenzaron a compartir reportes que daban cuenta de un ataque armado ocurrido en la carretera de Victoria, en el estado de Tamaulipas. En los escritos se afirmaba que la víctima de los balazos era el reconocido cantante Alfredo Olivas.

De acuerdo con lo difundido en las plataformas digitales, Alfredo Olivas había sido alcanzado por los disparos de desconocidos. Mientras algunas versiones afirmaban que el artista se encontraba gravemente herido, otras lo daban por fallecido por lo que sus seguidores se mostraron impactados.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el supuesto ataque a Alfredo Olivas?

Luego de conocerse esta “información” en redes sociales, fueron las propias autoridades de la Vocería de Seguridad del Estado de Tamaulipas las que emitieron un comunicado y señalaron que “ante los reportes que circulan en redes sociales sobre un presunto ataque al cantante Alfredo Olivas en carretera de Victoria, se informa que dicha versión es falsa”.

El escrito afirma que “hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o situaciones de riesgo en las carreteras de Tamaulipas”. Además, en las redes sociales de Alfredo Olivas fue compartida una fotografía del cantante, aunque sin texto, dejando en claro que se encontraba bien.

Por otro lado, desde el equipo de trabajo del cantante emitieron un breve comunicado desmintiendo las versiones difundidas: “Alfredo Olivas se encuentra bien continúa en sus actividades programadas con normalidad y no se encuentran y ha visitado el estado mencionado en las últimas horas. Agradecemos profundamente la preocupación, apoyo y muestras de cariño de los fans, medios de comunicación y colegas.Los invitamos a consultar únicamente los canales oficiales para información verificada”, reza el escrito.