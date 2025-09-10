¡Tunden en redes a Jezzini por jugar con el tema de la salud mental y mentir a sus seguidores!

Hace varias semanas las redes sociales se encontraban en suspenso tras la desaparición del creador de contenido Jezzini y el día de ayer reapareció en Venga La Alegría para anunciar que se encuentra bien; sin embargo, muchos de sus seguidores lo criticaron, pues piensan que está jugando con un tema de salud mental para poder atraer al público para su nuevo lanzamiento musical.

¿La culpa es de la hipnosis? ¡Así apareció Jezzini, ahora Zinni, en Venga La Alegría! TV Azteca [VIDEO] Jezzini, ahora Zinni, apareció en televisión nacional dentro de Venga La Alegría, generando conmoción entre sus seguidores y millones de espectadores. Aquí el video completo.

¿Cómo fue la aparición de Jezzini en Venga La Alegría?

Ayer, martes 9 de septiembre, Flor Rubio y Ricardo Casares, le dieron la bienvenida a Jezzini, quien pidió que ya no le llamaran así, pues ahora se hace llamar “Zzini” y se encuentra en una nueva etapa después de que asistiera a una hipnosis, donde despertó su nuevo Big Bang.

“Zinni” ahora con nuevo look, aprovechó el momento para enviar un mensaje a sus fanáticos y dejó en claro que se encuentra bien. Además informó que en punto de la 1:00 p.m. daría un importante anunció en sus redes sociales para que todos estuvieran atentos.

¿Cuál fue la noticia que dio “Zzini” en sus redes sociales?

Todos quedaron impactados tras la aparición de Zzini y la noticia que dio en redes sociales dejó a todos con la boca abierta, ya que se estrenó como cantante con el tema BIG BANG(ER) y no solo eso, sino que ya hizo público su video musical y comentó en sus historias que dicha canción lo salvó del caos mental. Asimismo, reconoció que el video es un homenaje y dio créditos a su mamá, quien fue la persona que dirigió el clip.

“Zzini” blanco de críticas por supuestamente jugar con el tema de salud mental

Después de que Zzini hiciera público su primer lanzamiento musical, los usuarios en redes sociales quedaron desconcertados, ya que muchos creen que todo se trató de una campaña de marketing para tener la atención de muchos.

Muchos hicieron comentarios sobre que, “Zzini” ha jugado estas últimas semanas con el tema de la salud mental, haciendo creer que se encuentra mal, para solo tener vistas y al público sobre él.

Otros han juzgado al creador de contenido por también jugar con el tema de las desapariciones, debido a que muchos temían por su seguridad al no saber de su paradero.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en sus cuentas son: “Chavo nomas nos hubieras dicho que querías ser cantante y ya”, “Que mal plan que no dimensiones la responsabilidad que tienes como influencer, si solo planeabas sacar una canción/es estoy seguro que un ch...o te hubieran apoyado sin necesidad de desaparecerte”, “La gente muriendo de preocupación mientras mi hermana planeaba su lanzamiento como cantante, todos quedamos”.

El influencer no ha dado declaraciones sobre las críticas que le están lloviendo y no ha salido a desmentir o confirmar que todo se trató de una estrategia para su nueva faceta musical o si realmente estuvo desaparecido o en una transición.