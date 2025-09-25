¿Danna y El Malilla tienen un romance? Estas fotos desataron rumores

Han pasado dos meses desde que Danna y El Malilla encendieran las redes sociales con la aparición que el reggaetonero mexicano hizo en el video oficial de “Khe Calor”, video en que la cantante homenajeó a las telenovelas.

Ahora, tras la publicación de unas fotografías donde aparecen juntos, fans los están “shippeando” y hasta especulan un posible romance. Pero, ¿qué hay de verdad en eso?

¿No ‘jaloneó' a Danna? El papá de Alex Hoyer, quien evitó a la prensa, dio la cara por su hijo TV Azteca [VIDEO] Alex Hoyer, pareja sentimental de Danna, evitó dar declaraciones a la prensa; su papá dio la cara a los medios y explicó que su hijo no habría ‘jaloneado’ a Danna.

Danna y El Malilla reaparecen juntos en Instagram

En un par de historias que tanto El Malilla como Danna compartieron, aparecen ambos cantantes pasando tiempo juntos. Se les ve en plan completamente amistoso y, de primer momento, sus fotos sugieren que podría haber una colaboración musical muy pronto.

Crédito: Captura de Instagram

Ante la gran química que mostraron en el video de “Khe Calor”, en redes sociales como X (antes Twitter) ya se está jugando con la idea de que Danna y El Malilla podrían tener algo más que una amistad.

Sin embargo, no hay ninguna evidencia real de que Danna y El Malilla tengan una relación romántica; en sus redes sociales solo hay mostrado una amistad y admiración mutua.

Crédito: Captura

Desde 2021, al menos de manera oficial, Danna mantiene una relación formal con el cantante Alex Hoyer. Constantemente interactúan en redes y se les ve juntos en eventos públicos; la última vez que Alex comentó una publicación de Danna fue tan solo hace un día.

El 26 de julio, para celebrar el cumpleaños 28 de Alex Hoyer, Danna le escribió un romántico mensaje en Instagram. “Compartir este viaje contigo es un regalo. ¡Yo tengo un novio que es todo!”. Esta es una muestra más de que su relación iría viento en popa.

Pero, aunque solo sean muy buenos amigos, sin duda nos encantaría una colaboración entre Danna y El Malilla. Ella ha demostrado que, además de un gran rango vocal, puede abarcar géneros muy diversos.