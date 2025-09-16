Ricardo Martínez afirma que tuvo un romance con Belinda y trabaja en película para contar su historia

Belinda es una cantante y actriz que se ha ganado el corazón del público por su talento y carisma; sin embargo, durante toda su carrera ha enfrentado varias controversias y en su mayoría por sus relaciones amorosas, por lo que la nueva polémica que la pone en el ojo del huracán es por una expareja.

Todo parece indicar que en un episodio de su vida, el cual aparentemente ya estaba olvidado, volvió a ser tema de conversación, y es Ricardo Martínez, quien fuera su bailarín durante la gira “Fiesta en la azotea” en 2004, compartió un anuncio que nadie esperaba.

¿Belinda tuvo un romance secreto?

De acuerdo con sus palabras, el hombre prepara la producción de una película autobiográfica en la que abordará el noviazgo que tuvo con Belinda cuando los dos eran adolescentes. Incluso, algunos periodistas mencionaron que este amor fue uno de los que marcó a la cantante, pues se inspiró para uno de sus temas más importantes de su carrera musical, “Luz sin gravedad”.

Hasta el momento, se sabe que el título posiblemente sería “Ricardo”, y contará la vida del hombre desde su infancia en la Ciudad de México, hasta su trayectoria como bailarín internacional en Canadá.

Por su parte, Javier Ceriani detalló que la pareja vivió un fuerte romance en su juventud, aunque tuvieron la oposición del padre de la cantante, quien habría decidido poner fin al vínculo pese a que la madre de Belinda aprobaba la relación.

Finalmente, el ex de Belinda compartió algunos avances en redes sociales donde aparece una actriz interpretando a una joven “Linda”, hasta el momento no se ha revelado quién será la actriz que interpretará a la cantante.

Los fans de la cantante han hablado sobre el tema, asegurando que el romance de Belinda con el bailarín, solamente fue conocido por sus seguidores más cercanos, aunque nunca se revelaron los detalles.

