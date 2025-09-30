¿Un nuevo romance? Anna Ferro presume salida con Charly López, ex de Ingrid Coronado

Ya se cumplieron tres años desde la muerte de Fernando del Solar, quien fue esposo de Anna Ferro. Aunque fue una muerte inesperada y dolorosa, ella tuvo que continuar con su vida, conociendo a más personas. Es así que existe el rumor sobre un nuevo romance con Charly López, quien es el ex de Ingrid Coronado.

Anna Ferro comparte video de Fernando del Solar

Todo empezó con imágenes donde los vemos a ambos muy juntos. Para que tengas toda la información al respecto, te detallaremos toda la información que se sabe sobre el nuevo chisme. Así que no te pierdas de todos los detalles al respecto.

¿Quién es la nueva pareja de Anna Ferro?

Todo empezó con una imagen compartida por Emilio Morales, donde podemos ver a Anna Ferro junto a Charly López. Ambos están en una fiesta de cumpleaños de Mariana Gutiérrez, una amiga y conocida que tienen en común.

Por otra parte, en una entrevista realizada por Adela Micha, Emilio Morales explica que él estaba en la misma mesa del evento. Donde explica que compartió algunas palabras con la pareja, contándoles que los veía muy juntitos. Incluso, les preguntó si podía dar la información sobre el nuevo romance, a lo que ellos aceptaron.

Hay que aclarar que el romance entre la viuda de Fernando del Solar, y el ex de Ingrid Coronado, siguen conociéndose y saliendo, todavía no se formaliza en su totalidad la relación entre ellos.

¿Quién se quedó con la herencia de Fernando del Solar?

Cuando falleció Fernando del Solar, previamente dejó un testamento, dejando sus bienes para sus hijos, mientras que la albacea del testamento es de Anna Ferro. Situación que provocó un gran enojo en Ingrid Coronado, quien se quejó por no dejar las cuentas bancarias a sus hijos.

Ante el nuevo romance que está surgiendo entre el ex de Ingrid Coronado, Charly López, y la viuda de Fernando, podrían generarse nuevos roces entre ellos. Por el momento, la relación no ha sido confirmada en su totalidad, por lo que debemos esperar en los próximos días.