Detienen al influencer “Wero Bisnero” tras asesinar a su novia; así fue el trágico hecho en el Edomex

Wero Bisnero, es un popular influencer y coach financiero que cuenta con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales. En el día de ayer Rodolfo Sandoval N, verdadero nombre, fue detenido por estar acusado de feminicidio.

La policía pudo dar con el influencer en Atizapán de Zaragoza, luego de que presuntamente asesinara a su novia Renata, frente a la hija pequeña de la víctima, durante la madrugada.

En la investigación también surgió la hipótesis de que la esposa del hombre, Ana Paulina, colaboró con él para poder borrar las evidencias del crimen.

¿Qué se sabe del caso que involucra a Wero Bisnero?

El hecho tuvo lugar el 4 de octubre en Loma Antigua, en la Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza. Los primeros informes dicen que el influencer abandonó su departamento y subió al octavo piso, donde vivía Renata, con quien mantenía una relación extramarital.

Algunos testigos dijeron que ambos sostuvieron una fuerte discusión que desencadenó la tragedia. Aparentemente el hombre la agredió y le quitó la vida en sui vivienda.

Luego del asesinato el influencer bajó a su departamento con la ropa manchada de sangre y con la ayuda de su esposa intentó eliminar la evidencia. La pareja habría metido la ropa en el horno para intentar quemarla pero los vecinos llamaron a la policía.

Al llegar los agentes de la Dirección de Seguridad Pública de Atizapán arribaron al lugar, Rodolfo Sandoval intentó escaparen ropa interior, pero fue alcanzado y detenido por los uniformados. Su esposa, Ana Paulina “S”, también fue asegurada para deslindar responsabilidades.

EL "WERO BISNERO" a la CÁRCEL por FEMINICIDIO

Rodolfo Sandoval

La @FiscaliaEdomex lo mandó a prisión esta madrugada.

Está acusado de asesinar a Renta, frente a su pequeña hija.

Así se hacía promoción en redes

Así acabó: detenido por @PoliciaAtizapan



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/kw6VAZLL5g — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 8, 2025

¿Quién es “Wero Bisnero”?

El Wero Bisnero es un coach en finanzas y emprendimiento. En Instagram contaba con más de 6 mil seguidores, aunque su cuenta fue dada de baja tras la detención, mientras que en Facebook acumulaba 12 mil y en TikTok más de 40 mil seguidores.

Quienes lo seguían podían ver en sus redes sociales que se presentaba como un experto en bigdata y negocios, afirmando ser parte de una empresa pionera en procesamiento de información en tiempo real. “

