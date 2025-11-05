Así era el lujoso departamento que Cazzu tuvo que abandonar por presión de Christian Nodal

Las polémicas que envuelven a Cazzu y Christian Nodal siguen siendo de total interés para la prensa internacional y los seguidores de ambos artistas. Ahora se filtraron imágenes del departamento que la cantante argentina y su hija Inti tuvieron que abandonar en una prestigiosa zona de Buenos Aires.

Desde hace tiempo que la disputa entre Cazzu y Christian Nodal viene ganando la portada en los medios de comunicación y algunos rumores apuntalan cierta hipótesis. Luego de que la propia trapera informara que iba a mudarse de departamento porque la renta era muy elevada y ya no la podía costear, algunos trascendidos afirman que habría sido el cantante mexicano quien habría tomado la decisión de dejar de pagarlo.

¿En dónde está el departamento en el que vivía Cazzu?

Los detalles sobre el departamento en el cual Cazzu y su hija Inti vivían fueron divulgados por el periodista Javier Ceriani. El reportero confirmó que la cantante vivía en un condominio ubicado en Puerto Madero, una exclusiva zona de Buenos Aires.

El departamento podría haber tenido un costo de renta que superaría los 180 mil pesos, dejando en claro que no se trataba de un lugar común y corriente.

¿Cazzu vivía como una reina?

De acuerdo a las imágenes que Ceriani compartió del departamento, Cazzu llevaba más de dos años viviendo rodeada de lujos. El periodista confirmó que además de tina y balcones, el domicilio contaba con vista aérea de Puerto Madero y el Río de la Plata.

Además, el complejo en donde se ubicaba ofrecía acceso a gimnasio, canchas de tenis privadas, spa y piscinas. Se trata de un departamento muy exclusivo con seguridad privada, acceso restringido y servicios Premium, por lo que se estima que Cazzu vivía rodeada de lujos y este podría haber sido el motivo por el que Christian Nodal habría dejado de pagar la renta.