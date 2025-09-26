Poncho de Nigris responde a los señalamientos que lo acusan de haber hecho ‘favores’ a hombres

De nueva cuenta, el regiomontano Poncho de Nigris se encuentra envuelto en una fuerte polémica, en esta ocasión todo ha sido provocado por un examigo del famoso, quien se hace llamar en la plataforma de TikTok, ‘Parce Regio’.

Y es que, este usuario decidió romper el silencio y reveló algunos supuestos detalles sobre el famoso, mencionando que Poncho de Nigris tiene ciertos secretos que piensa destapar. Fue por medio de la plataforma de videos TikTok en donde se dio a conocer esto:

¿Ponchito te acuerdas de las fiestas de Halloween de la señora Ana Luisa? En las que éramos contratados por una agencia, en la que usted hacía de todo con políticos y empresarios, con tal de obtener plata

Aunque detalló que cada quien sus gustos, sí señaló que actualmente Poncho ya se espanta con este tipo de cosas.

Es muy respetable y muy sus gustos, veo que ahora ya se hizo cristiano porque ahora se pone a criticar a la gente que tiene página azul, cuando su book de modelaje era tan promocionado que parecían barajitas

¿Cuál fue la reacción de Poncho de Nigris?

En medio de toda la polémica que ha causado esta situación, el influencer mandó un contundente mensaje por medio de su cuenta oficial de X, donde Poncho de Nigris publicó lo siguiente.

Un prostituto desconocido hablando de mi, como siempre cuando estás en buen momento salen los perdedores a demeritar el éxito de alguien, porfa si van a hablar de mí que sea con pruebas, ya tengo muchos años en esto y me cuesta mucho entender como no sacan pruebas. Gracias 🙏🏻 — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) September 25, 2025

Como siempre cuando estás en un buen momento salen los perdedores a demeritar el éxito de alguien, por fa, si van a hablar de mí que sea con pruebas, ya tengo muchos años en esto y me cuesta entender cómo no sacan pruebas

El que se meta conmigo, pues nadamas que aguante vara porque se cierra las puertas. Chequen la vida que tienen esas personas que hablan mal y tiran mier… para llamar la atención, y va para todos

Finalmente, el famoso mencionó que son personas que tienen una frustración en su vida.