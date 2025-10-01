Ella es la influencer que falleció trágicamente a los 29 años

Las redes sociales han vuelto a teñirse de luto luego de que se confirmara la muerte de la influencer Luanna Araújo. La creadora de contenido brasilera perdió la vida en un accidente automovilístico y ahora las redes sociales lloran su partida.

Desde el pasado mes de septiembre las muertes de personalidades de la televisión, el cine y las plataformas digitales están sorprendiendo a los internautas. Es que se trata de personas que han logrado generar un gran cariño entre los consumidores de determinados contenidos y es por eso que sus partidas generan un gran impacto.

¿Qué le pasó a Luanna Araújo?

Según reportes de medios de Brasil, la influencer Luanna Araújo perdió la vida el pasado viernes 26 de septiembre cuando se movilizaba en un automóvil por la carretera BR-116. La creadora de contenido viajaba junto a su prometido, Korbinian Andreas Dengler, y un amigo llamado Herbson Nunes Negrão.

Por razones que se intentan establecer, el rodado en que se desplazaban chocó contra dos camiones por lo que Luanna Araújo y sus dos acompañantes perdieron la vida en el lugar. Lo que le sumó mayor dolor a lo sucedido es que ese día la influencer celebraba su cumpleaños número 29.

¿Quién era Luanna Araújo?

Luanna Araújo logró instalar su nombre en las plataformas digitales gracias a su amplio conocimiento de moda y el contenido que compartía en redes sociales. La oriunda de Brasil supo rodearse de un vasto fandom y romper los límites internacionales, llegando a internautas de diferentes rincones del mundo.

Su nombre era citado por diferentes empresas y medios de comunicación cada vez que de moda se hablaba. Ahora, la muerte de Luanna Araújo ha impactado fuertemente en sus seguidores y es por eso que en los últimos posteos que había realizado se multiplican los comentarios lamentando su partida y deseándole un descanso en paz.