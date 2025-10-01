Hermana de Octavio Ocaña rompe el silencio y manda polémico mensaje a reportero

El próximo de octubre, se cumplirán 4 años de la muerte del actor Octavio Ocaña y, mientras avanza la investigación, continúan las dudas en torno a lo que sucedió aquel día. Ahora, ha sido su hermana Bertha Ocaña quien salió a desmentir versiones vertidas por un periodista sobre lo sucedido.

La Fiscalía General de Justicia avanza con la investigación que ya tiene a dos personas imputadas por la muerte de Octavio Ocaña. Mientras, el periodista conocido como C4 Jiménez deslizó en una entrevista que el actor se disparó, motivo por el cual su hermana decidió romper el silencio.

¿Qué dijo la hermana de Octavio Ocaña?

Bertha Ocaña utilizó sus redes sociales para referirse a las declaraciones del comunicador y compartir pruebas que contradicen lo expuesto por C4 Jiménez. La joven precisó que lo que el comunicador había afirmado era una mentira y se encargó de publicar los resultados de los exámenes que se le hizo al actor en las manos.

El análisis de los peritos determinó, según se aprecia en el documento difundido, que las manos de Octavio Ocaña no tenían rastros de rodizonato de sodio por lo que eso confirma que el actor no había disparado el arma.

¿Qué pidió la hermana de Octavio Ocaña?

La aclaración que Bertha Ocaña hizo en redes sociales al publicar documentos de la investigación fue completada con un video que compartió en su cuenta de Instagram. La hermana de Octavio Ocaña lo tituló como “La única verdad” y afirmó que lo único que el periodista dijo “es una mentira”.

“Es muy absurdo hablar por hablar. Yo sí hablo con pruebas y la única realidad es que en las manos de mi hermano no se encontró nada”, sentenció Bertha Ocaña y pidió por favor no hablar sin pruebas y sin tener conocimientos de la investigación.

Mientras, la investigación avanza con dos personas imputadas, entre las que se encuentra un expolicía, por el asesinato de Octavio Ocaña.