Sylvia Pasquel compartió una emotiva foto junto a su hermana Viridiana creada con IA

Las nuevas tecnologías están sorprendiendo al mundo entero con los amplios beneficios que ofrecen. Un ejemplo de ellos es el uso de la Inteligencia Artificial (IA) que en esta oportunidad tiene de protagonista a la querida actriz Sylvia Pasquel que sorprendió a sus seguidores al crear un abrazo con su hermana fallecida.

No es la primera vez que la IA se encarga de generar un gran impacto emocional en quien la utiliza. Es que esta tecnología, gracias a diferentes aplicaciones, permite crear imágenes y videos a partir de fotografías o comandos imaginarios. Las posibilidades son infinitas.

¿Cómo sorprendió Sylvia Pasquel a sus seguidores?

Como se mencionó anteriormente, la protagonista de esta historia es la actriz Sylvia Pasquel quien utilizó sus redes sociales para compartir una imagen que fue diseñada mediante el uso de Inteligencia Artificial. La famosa se atrevió a sumarse a una iniciativa que es viral en redes sociales.

La actriz de 74 años de edad difundió una imagen en donde aparece abrazando a Viridiana Alatriste, su hermana menor que falleció hace ya 42 años atrás. La postal es a color y muestra a las dos hermanas en un bello abrazo que conmueve hasta los internautas que no saben de su historia.

¿Qué expresó Sylvia Pasquel ante la creación de la IA?

El posteo de Sylvia Pasquel se ha vuelto viral teniendo en cuenta la emoción que genera la imagen creada con la ayuda de la IA llamada Gemini. Pero más allá de la imagen en sí, lo que más impactó en los seguidores de la actriz fueron sus palabras.

“Te fuiste muy pronto mi Viry. No sabes lo que daría porque esta fotografía fuera real ¡Te extraño tanto hermanita, besos hasta donde te encuentres! Sigues conmigo, te amo…”, expresó Sylvia Pasquel generando una cataratas de likes en el posteo y comentarios de sus seguidores que le compartieron su cariño y respeto.