Fátima Bosch hizo llorar a muchos con esta frase que dijo en el detrás de cámaras: “Y aquí si...”

Fátima Bosch afrontó con fuerza cada uno de los desprecios que recibió antes de ser coronada como la Miss Universo 2025, el cuarto triunfo para el país en este certamen de belleza. La tabasqueña abandonó el escenario entre lágrimas, las cuales se transmitieron al público al decir una frase que nadie se esperaba, pues reaccionó al abrazo que le dieron todas sus competidoras, algo que no sucedió cuando ganó el concurso en México.

“Y aquí si me abrazaron, me dio mucho sentimiento”, fueron las palabras que dijo Bosch detrás de cámaras, cuando se dirigía hacia los camerinos. Detrás de esta frase hay una gran razón y todo ello sucedió en el concurso de Miss México 2025, cuando recibió el desprecio de sus compañeras de competencia. Conoce a qué se dedica la familia de Fátima, el clan tabasqueño del que todos hablan.

@fatimaboschfdz La tabasqueña hizo llorar a todos al declarar que en el Miss Universo 2025 sus compañeras sí la abrazaron, no como en el certamen de México

¿Qué sucedió en el Miss México 2025 con Fátima Bosch?

El sábado 13 de septiembre se realizó la gala para elegir a la indicada que representaría a México en el Miss Universo 2025. En el certamen participaron 32 concursantes de todos los estados de la República. Después de una gran disputa por la corona, Fátima llegó a la final junto con Miss Jalisco y Miss Nuevo León.

La ganadora del Miss México 2025 fue Bosch, pero fue en ese momento que sucedió lo impensable, pues de manera inesperada, la mayoría de las concursantes decidieron apartarse y ovacionar a las que quedaron en segundo y tercer lugar, dejando sola a Fátima al centro del escenario, mientras se mantenía firme, aunque las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas.

Este hecho dejó atónito a todo el público, pues no podían creer lo que estaba observando. Las únicas competidoras que abrazaron y felicitaron a la que hoy es Miss Universo 2025, fueron 4: Miss Veracruz, Miss Yucatán, Miss Tamaulipas y Miss Tlaxcala.

Por lo anterior, Fátima se conmovió hasta las lágrimas cuando las concursantes de todo el mundo la abrazaron y felicitaron tras ser nombrada la nueva Miss Universo 2025.