Elektra pone descuentazo en la PlayStation 5 por el Mejor Fin: quedan pocos días

Hay una PlayStation 5 que está en oferta en Elektra con un descuentazo más bajo que cualquier otro momento, La tienda extendió El Mejor Fin y la consola es una de las estrellas este año.

¿Cuál es el precio de la PlayStation 5 en Elektra?

La Play 5 —como le llaman coloquialmente— tiene un costo de $7,149 pesos en Elektra. Su precio original era de $10,839 pesos, y ahora con esta rebaja de más de 3 mil, hay oportunidad de que todos consigan la suya.

(ESPECIAL) La Play 5 incluye juego.

Además, lo mejor de todo es que la consola de Sony viene con un videojuego de regalo, el de ‘Astro Bot’. Si quieres la versión que incluye ‘Gran Turismo 7’ también hay opciones, pero su costo aumenta.

Asimismo, la promoción tiene opción de pago a 102 semanas de únicamente $122 pesitos pidiendo tu Préstamo Elektra, que se puede hacer en línea y en tiendas físicas.

¿Conviene comprar una PlayStation 5 en 2025?

La PlayStation5 sigue siendo una de las consolas con la mejor tecnología en 2025, así que vale la pena conseguir una y experimentar con sus gráficos de última generación. Algunos juegos tienen resolución 4K para una mejor experiencia.

Pero eso no es todo. La consola tiene controles llamados DualSense con altavoz incluido, que sumergen al jugador en el juego con movimientos, vibraciones y hasta potenciadores para que el juego se sienta cada vez más real.

(ESPECIAL) Este es el precio de la PlayStation 5 hoy en Elektra.

Finalmente, la Play 5 es una opción económica en estos momentos, ya que es una de las más económicas.

Además de la PlayStation, Elektra tiene otros productos en remate que valen la pena echarles un vistazo. Desde motos, pantallas y hasta perfumes y muebles. Date una vuelta por el sitio web oficial o la tienda y elige lo que más te convenga a ti, a tu familia y, sobre todo, a tu cartera. Pero córrele porque El Mejor Fin termina pronto.