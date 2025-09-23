Edwin Luna es captado coqueteando con otro hombre; esta fue la reacción de su esposa

Edwin Luna, el reconocido cantante mexicano, se encuentra en el ojo del huracán. Esto se debe a que el joven fue captado coqueteando con otro hombre, situación que ha generado mucho revuelo en las redes sociales. Ante el hecho, su esposa no escondió su reacción.

Edwin Luna responde a los que lo llaman: “La nueva reina grupera” [VIDEO] Edwin Luna y su esposa Kimberly Flores armaron un zafarrancho durante la salida de un evento; sin embargo, se tomaron el tiempo para atender a la prensa.

Situación que ha generado que se encuentre en medio de la farándula y el chisme. Para que conozcas todos los detalles, te explicaremos todo lo que se sabe al respecto. Así que no te pierdas la información que te compartiremos.

¿Qué pasó con Edwin Luna?

El video se ha hecho viral con mucha rapidez, en donde vemos al cantante Edwin Luna junto a su esposa en una importante pasarela. Justo cuando llegan para tomarse varias fotos ante las cámaras, el artista se da cuenta de la presencia de otro hombre, a quien de inmediato saludó estrechando sus manos y con un abrazo.

Dejando por unos instantes sola a su pareja ante las cámaras. Antes no se ve que intercambien palabras, podemos ver que Kimberly muestra gestos de descontento. Por otro lado, han sido los internautas quienes han asegurado que dicho saludo es sinónimo de estar coqueteando con otra persona, provocando un gran revuelo en redes.

¿Qué comentó Edwin Luna al respecto?

Ante todas las especulaciones de que le estaba coqueteando a otro hombre frente a su esposa, Edwin Luna aprovechó el momento para aclarar todo. Por lo que en su Instagram, posteó el mismo video y le agrego el siguiente comentario:

“¿La canción contó la realidad?”

Claramente, todo fue en tono de burla, a lo que Salvador Aponte, a quien saludó en la gala, contestó en la publicación que sí tenían un pasado juntos pero musicalmente hablando, usando un tono de broma y risas. Dejando en claro que solamente son buenos amigos y colegas en el sector musical.

Dentro del espacio de comentario del video, aprovecharon para mencionar que es un gusto saludar, y para enviar sus mejores deseos. Obviamente, todo fue un malentendido, puesto que solamente se trató de un saludo amistoso y no tenía nada que ver con el movimiento que hicieron ambas celebridades.