Ella es Diana Esparragoza, la amiga de Micky Hair que sería familia de un narco del Cártel de Sinaloa

Desde que el nombre de Micky Hair apareció en titulares trágicos por su muerte, una figura ha llamado tanto la atención como el propio estilista: su amiga, Diana Esparragoza. Su cercanía con él, los rumores sobre su sangre familiar y su vida pública han desencadenado especulaciones que mezclan la cultura pop con el crimen organizado. Pero, ¿quién es ella realmente, y qué tan cierta es la versión de que tiene cercanía al linaje de un capo del Cártel de Sinaloa?

¿Quién es Diana Esparragoza?

Diana es influencer originaria de Guadalajara, fue vista recientemente con Micky en un viaje a Punta Mita, en Nayarit, y es señalada en medios como presunta nieta del narcotraficante Juan José “El Azul” Esparragoza Moreno. Sin embargo, no hay confirmación oficial que conecte estos vínculos más allá del rumor mediático.

La joven tiene poco más de 25 años, redes sociales activas y estilo de vida que mezcla la moda, los viajes y la ostentación. Su cercanía con Micky Hair comenzó por amistades compartidas y colaboraciones en redes sociales.

En algunas publicaciones aparece junto al estilista de celebridades, en momentos de ocio o viajes; esas imágenes han alimentado versiones de que eran amigos muy cercanos.

Canva Diana Esparragoza era muy amiga de Micky Hair

Tras la muerte de Miguel de la Mora —nombre real de Micky Hair—, ella publicó un mensaje de despedida y cambió su foto de perfil como señal de luto, lo que reforzó la percepción pública de que su vínculo era estrecho.

¿Diana Esparragoza forma parte de la familia de “El Azul”?

Varios medios han señalado que Diana Esparragoza es nieta de Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. Algunas fuentes mencionan que en las investigaciones sobre el asesinato de Micky surge esa versión de parentesco, pero aclaran que no hay documentos públicos que lo confirmen.

Instagram/dianitaespq Diana Esparragoza podría ser nieta de “El Azul”, miembro del Cártel de Sinaloa

Y aunque “El Azul” es una figura bien documentada en el mundo del narcotráfico y aparece en múltiples informes periodísticos como exlíder del Cártel de Sinaloa, el vínculo familiar con Diana permanece en el terreno de la especulación.

¿Qué relación tenía Diana Esparragoza con Micky Hair?

Diana estaba entre las personas más cercanas a Micky antes de su muerte: viajaron juntos, compartieron vacaciones y aparecieron en fotografías públicas.

Ese lazo cercano ha llevado a especular que podría haber tenido algún tipo de acceso al círculo íntimo del estilista, aunque no hay indicios públicos de que participara en actividades criminales ni que tuviera responsabilidad legal alguna en el caso de su asesinato.