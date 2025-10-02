Quién es Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar que sale con otro ex de Ingrid Coronado

En los últimos días ha estallado un nuevo escándalo en torno a Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar. La razón es que circulan rumores de una supuesta nueva relación entre ella y Charly López, expareja de Ingrid Coronado.

Ingrid Coronado conoció a Charly López a mediados de los noventa y estuvieron casados entre 1998 y 2004. Con Fernando del Solar tuvo un famoso matrimonio entre 2012 y 2015, tras una larga amistad que comenzó en el trabajo.

Anna Ferro comparte cómo despidió a Fernando de Solar en el mar [VIDEO] Anna Ferro, familiares y amigos esparcieron las cenizas de Fernando del Solar en el mar. Anna nos visitó en el foro para compartirnos esta emotiva experiencia.

Quién es Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar

Anna Ferro y Fernando del Solar se conocieron de manera fortuita, durante una clase de yoga en 2016. Desde 2012, el conductor de televisión luchaba contra el cáncer linfático o enfermedad de Hodgkin que le fue diagnosticado. Ellos mantuvieron una relación por varios años y se casaron tres meses antes de que Fernando falleciera.

Ella no trabaja dentro del medio artístico, aunque sí es muy conocida en este ámbito por su trabajo. Anna Ferro es instructora de yoga, coach de vida y conferencista sobre espiritualidad y bienestar; también se ha desempeñado como escritora de autoayuda.

En su cuenta de Instagram continuamente comparte consejos de vida, frases tanto de ella como de otros autores, y también habla de espiritualidad. Por ejemplo, su último post incluía la frase: “La playa nos enseña que, aunque las olas golpeen una y otra vez, siempre vuelven a empezar con fuerza y belleza”. Esto lo escribió tras surgir la polémica de su supuesto nuevo romance con Charly López.

Desde hace varios años, la también madre de 3 hijos vive una disputa legal con Ingrid Coronado por un departamento ubicado en Cuernavaca, el cual le perteneció a Fernando del Solar.

Aunque Anna Ferro no acostumbra publicar muchas cosas sobre su vida personal en redes sociales, hace unos meses fue ampliamente criticada por compartir un video donde cumplió una última voluntad de Fernando del Solar: arrojar sus cenizas al mar. Se le acusó de haber excluido del acontecimiento a los dos hijos de Fernando e Ingrid, de nombres Luciano y Paolo.