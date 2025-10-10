Esta fue la grosera respuesta de Justin Bieber a la súplica de su madre

Hace unos días hizo bastante ruido una publicación que la mamá de Justin Bieber realizó en su cuenta de Instagram. Allí la señora publicó una oración que hacía por su hijo. Sin embargo muchos sospecharon de alguna probable crisis de parte del cantante, pues se usaban términos como paz y sanidad. Ahora, el músico contestó de una manera que muchos vieron como grosera.

Justin Bieber reacciona a los rumores sobre su salud Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] En medio de rumores y especulaciones sobre su salud, Justin Bieber ha vivido un año “muy transformador” y ahora está centrado en su futuro y carrera.

¿Qué le contestó Justin Bieber a su mamá en Instagram?

En esas primeras horas no hubo respuesta de parte del compositor de 31 años, por lo que las especulaciones hicieron mella en el entorno. Pero fue este día que Justin le contestó a su mamá algo que se está catalogando como grosería. Estas fueron sus palabras exactas: “lo único de lo que necesito sanar es de mi dedo meñique torcido por jugar ping pong”.

Mientras que su madre dejó bastante de su “alma” en aquellas palabras llenas de fuerza y espiritualidad, el cantante contestó de manera sarcástica y hasta burlona. Ante eso, las redes criticaron que el joven haya contestado de esa forma a una persona que está mostrando amor por él.

¿Justin Bieber está pasando por alguna crisis?

No hay indicio de que el canadiense esté pasando por algún momento de tensión extrema. Aunque de manera continua salen videos de algunas actitudes erradas y choques con la prensa, parece que la situación en casa está lo mejor posible. Aunque muchos siempre lo ven bastante perdido, pues se sabe de las múltiples situaciones donde ha estado involucrado.

Ante eso, las palabras de su mamá se veían con total sentido, pues ambos han declarado su abierta profesión de fe en la religión cristiana. Dios es el centro de muchos de sus mensajes e incluso en el álbum más reciente que sacó Bieber, hay referencias abiertas de su simpatía cristiana donde se tocan temas como la redención, la fe y el propósito.