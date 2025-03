Linet Puente y el proceso de su outfit de alfombra roja en los Oscars

El evento más importante de la temporada de premios nos regaló grandes momentos y algunas sorpresas. Y, como era de esperarse, los conductores de TV Azteca lucieron sus mejores galas para la noche de los Oscars. Recientemente, nuestra querida Linet Puente compartió en sus redes sociales cómo logró ese espectacular look celeste y brillante para entrega número 97. ¡Checa los detalles!

¿Qué vistió Linet Puente para los Oscars?

Linet Puente quien, además de ser una reconocida periodista de espectáculos, es conductora en Ventaneando, compartió en su cuenta oficial de Instagram un GRWM (get ready with me), donde nos mostró (literalmente de principio a fin) cómo fue su preparación para lucir espectacular en la entrega número 97 de los Oscars.

En el video, mismo que ya cuenta con miles de reacciones y el cariño de sus seguidores, podemos ver a Linet Puente utilizando una lujosa y cómoda bata en tonos fucsia, mientras su equipo de maquillaje y peinado hacen su trabajo. Cabe mencionar que, aunque Linet se muestra todo el tiempo dispuesta en el proceso de vestuario, podemos darnos cuenta que nunca deja de estar al pendiente sobre lo que estaba sucediendo desde temprano en las inmediaciones del Dolby Theatre en Los Ángeles, pues en varias ocasiones atiende su celular para no perder un sólo detalle.

Una vez que el peinado y el maquillaje estuvieron en su punto, Linet no dejó de enviar un guiño a sus miles de seguidores para dar paso al look final.

¡Simplemente espectacular! Al finalizar el GRWM, Linet Puente lució un elegante y sensual vestido en tono azul, creación de los diseñadores mexicanos Victor y Jesse. Complementando su outfit, destacaron sus brillantes zapatillas de Regina Romero y las relucientes joyas de Daniel Espinosa.

Sin lugar a dudas, Linet Puente deslumbró a propios extraños con su impecable outfit, aunque, si de ser sinceros se trata, su mejor accesorio siempre ha sido su sonrisa.