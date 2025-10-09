Este fue el emotivo discurso de Leonardo a Ángela Aguilar por su cumpleaños 22; ¿invitaron a Emiliano?

Este martes Ángela Aguilar cumplió 22 años. Con dos décadas de vida, la joven se ha posicionado como una de las artistas más escuchadas en territorio nacional, pero también una de las más criticadas, principalmente después de casarse con el también cantante Christian Nodal. Por ello, su hermano Leonardo le reconoció su fortaleza.

En el marco de las celebraciones, el joven compartió un video en sus redes sociales en donde, como nunca antes, le expreso su sentir. “Nunca había hecho una publicación así, pero la voy a hacer. Ángela va a fingir que no la está escuchando. Este es mi post de felicitación para Ángela: la quiero, la adoro, la amo, la admiro, la respeto...La voy a cuidar siempre, toda mi vida. Hay personas por las que yo siento tanto apego, tanto cariño, tanto amor, como siento con Ángela. Se merece todo, seguirá brillando, de aquí hasta que Dios se acuerde de ella. Te quiero mucho Ángela, felicidades”.

Durante los últimos meses, tanto la dinastía Aguilar como el matrimonio de Ángela y Nodal han sido blanco de duras críticas. La familia de Ángela llenó de contenido a la prensa de espectáculos tas las diferencias entre su hermano Emiliano con Leonardo y su padre Pepe Aguilar, mientras que Nodal ha dado de qué hablar debido a la supuesta prohibición que interpuso para que Cazzu, su expareja, no salga de Argentina con Inti, su hija, sin su consentimiento. Además, ‘El Forajido’ enfrenta problemas legales con Universal Music, su exdisquera.

¿Quiénes fueron los asistentes a la fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar?

Según el influencer Pablo Chagra, la fiesta, organizada en honor al cumpleaños de Ángela Aguilar, contó con una lista de invitados exclusivos tales como Marc Anthony y Grupo Frontera, además de detalles que llamaron la atención por su elegancia.

Se ha reportado que la celebración se desarrolló en un entorno íntimo, sin acceso a los medios de comunicación, por lo que Leonardo fue el primero en dar a conocer detalles sobre el evento. Hasta el momento, ni Nodal ni Ángela han compartido fotografías o videos que den más detalles sobre la fiesta.

