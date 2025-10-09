Alana Flores fue captada rociando con insecticida a su mascota: esto se sabe sobre el video

Alana Flores es una de las famosas que en este 2025 se ha visto envuelta en polémicas. Nuevamente sus acciones en relación a su gato la han puesto en el foco de la tormenta.

Hace pocas semanas la influencer tuvo que salir por medio de sus redes sociales, a negar una supuesta filtración de un contenido íntimo. También fue criticada por sus métodos empleados para boxear.

Todos estos escándalos no la llevaron a bajar los brazos por lo que pudo seguir con sus proyectos que la llevaron a ser una joven muy famosa en el país. Sin embargo fue captada en una supuesta agresión a su gato, a quien le arrojó insecticida.

¿Alana Flores maltrató a su gato?

En la red social X, se pudo ver que su gato terminó afectado cuando la influencer intentaba matar a un grillo."Ahora sale con un video peleando con un grillo y llena a su gato de insecticida“,es lo que se puede leer en el video.

Si bien no se ha confirmado que lo que utilizó Alana haya sido insecticida, los internautas recordaron cuando la creadora de contenido se grababa mientras rescataba a su gato.

🚨 Grillo :

Por este video de la morra más pndeja de internet, Alana Flores.

🙄

Sube que es una marrana,que su gato estuvo en peligro y mejor se grabó rescatandolo.

💀

Ahora sale con un video peleando con un grillo y llena a su gato de insecticida.

😡

Pobre gato.

😭#RT… pic.twitter.com/rgl5x7lNSo — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) October 9, 2025

¿Ya ha tenido acciones peligrosas con su gato?

Pues en abril de este año, Alana Flores estuvo envuelta en críticas debido a que atravesó un incidente con su gatito.

Lo que se supo es que el gato se escapó y quedó atrapado Alana Floresen una situación peligrosa, posiblemente en un balcón o área expuesta.

Las críticas a la influencer y streamer, es que en lugar de rescatarlo rápidamente, se tomó su tiempo para encender su cámara y documentar el momento. Así también es que los usuarios hicieron énfasis en que ajusta el ángulo de grabación mientras el felino maullaba angustiado, lo que desató el enojo inmediato entre sus seguidores y usuarios.

Por el momento Alana Flores no ha mencionado nada al respecto de lo ocurrido.

