Eleazar exhibe a César Doroteo por no hacer su reto para conseguir votos: “Tenemos que cumplir”

Los retos para conseguir votos se han vuelto más recurrentes entre los nominados de cara a las galas de eliminación de La Granja VIP y si bien la mayoría se han cumplido como el que ocurrió el lunes pasado con Kim Shantal, uno sigue pendiente y Eleazar Gómez aprovechó un momento de espera para compartirlo públicamente.

"Dijo que si se quedaba, se quitaba las cejas": Eleazar expone a Teo

Luego de que regresaran momentáneamente a los granjeros de sus labores en La Granja VIP, Kim Shantal comenzó a plantear la idea de un nuevo reto a cumplir debido a que anoche se convirtió en la segunda nominada del reality show, lo que propició la intervención de Eleazar Gómez para exhibir que César Doroteo no cumplió con el reto de depilarse una de sus cejas si es que sobrevivía a la gala de eliminación del domingo pasado.

"No es por quererte recordar mi querido Capataz, pero usted dijo claramente que si se quedaba, se quitaba las cejas... y la verdad es que eso no está tan chido porque tenemos que cumplir nuestros retos", exclamó el granjero frente a sus compañeros.

Cuando Teo justificó que no podía hacerlo debido a que estaba prohibido usar aparatos que requirieran el uso de energía eléctrica por la encomienda de esta semana, Eleazar dijo rápidamente que podía valerse de un rastrillo para hacerlo y que si tenía uno, 'El Patrón' o él mismo podían proporcionarle alguno.

Alberto del Río aprovechó para señalar, a manera de broma, que también podían usar un cuchillo como 'Rambo' y valerse de una piedra para sacarle filo, comentario que provocó que Teo le preguntara cuál sería la razón de eso, a lo que el luchador le aseveró que era con motivo de mostrar "autoridad" como Capataz de La Granja VIP.

Cabe señalar que cuando Eleazar afirmó que César Doroteo "desvió el tema", el Capataz ignoró el comentario del granjero.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva Asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Fabiola Campomanes y Kim Shantal; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.