¿Ruptura entre Carlos Said y Claudia Martín? Esto se sabe sobre su relación

Carlos Said y Claudia Martín se encuentran experimentando el embarazo de su bebé, un momento en sus vidas que ambos esperan con ansias poder ver, en especial cuando se trata de su primer hijo, una noticia que desde el inicio ambos se han encargado de compartir en redes sociales junto a sus fans.

Sin embargo, se han encendido las alarmas, en especial cuando los rumores sobre una posible ruptura entre ellos crecen. Es así que te detallaremos toda la información que se conoce hasta el momento sobre la relación que se mantiene.

¿Qué pasó entre Carlos Said y Claudia Martín?

Los rumores sobre la ruptura empezaron el domingo 23 de noviembre, cuando Claudia Martín subió un mensaje en sus historias, donde colocó una publicación de Carlos Said, acompañado del texto que dice “tenemos que volver”, lo que muchos usuarios consideraron que anunciaba un posible rompimiento.

Sin embargo, analizando la publicación, es todo lo contrario, ya que ese mensaje hace referencia a que ambos deben regresar a Madrid. En la publicación original, Carlos rememora los momentos que experimentó en España.

No te preocupes, porque su relación se mantiene firme y sólida; en especial ahora que ambos están en espera de ver el nacimiento de su primer hijo, ellos no pierden el tiempo demostrando su constante amor y apoyo en estas últimas semanas.

¿Cuántos años se llevan Claudia Martín y Carlos Said?

Aunque la relación entre Claudia Martín y Carlos Said ha generado muchas críticas por el público, eso no ha afectado su relación. Entre ellos hay una diferencia de 8 años; ella es la mayor de la relación, pero eso no afecta los grandes momentos que han compartido juntos.

Fue el 2 de agosto cuando la pareja feliz en sus redes sociales compartió una tierna sesión de fotos en blanco y negro, donde la actriz mexicana presumía su gran vientre, anunciando formalmente el nacimiento del menor. En conclusión, los rumores sobre su ruptura son completamente falsos; ahora están viviendo un gran momento en su relación.