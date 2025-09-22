¿Indirecta para Alfredo Adame? Alberto del Río advierte a rivales: ‘Siempre he sido el mejor’

Alberto del Río “El Patrón”, nuestra quinta celebridad confirmada para La Granja VIP , advirtió que nunca pierde y que está listo para imponerse a sus rivales de la forma que sea: con estrategias, con lucha y con trabajos pesados del campo... ¡él es el mejor en todo y está dispuesto a comprobarlo!

¡Así revelaron al quinto granjero de La Granja VIP, Alberto del Río “El Patrón”! TV Azteca [VIDEO] ¿Será que ‘el gigante de los encordados’ logra ganarse el respeto de sus compañeros sin máscara en La Granja VIP? ¡Conoce todo sobre Alberto del Río “El Patrón”!

¿Qué advertencia lanzó Alberto del Río “El Patrón” previo a La Granja VIP?

Alberto del Río se mostró demasiado seguro ante nuestra adorable host digital Mallezaa cuando habló de su único objetivo en La Granja VIP: ganar, luchar y no dejar nada a medias en este nuevo reto; de hecho, se animó a soltar una frase explosiva que dejó a más de una persona con la boca abierta.

“Siempre tengo una frase: ‘A cada perro le llega su día’ y a ellos (sus compañeros) ya les llegó: soy un hombre que no para, no descansa, nunca deja nada a medias y siempre, siempre he sido el mejor en todo lo que hago y La Granja VIP no va a ser la excepción”, detalló.

“El Patrón” está enfocado en lo que quiere, es disciplinado y tiene una enorme resistencia física gracias a su experiencia como luchador de la WWE , algo que llamó la atención de los fans ya que el carácter de Alberto del Río podría toparse con un competidor igual de polémico: ¡Alfredo Adame!

Debido a esto, las palabras del luchador causaron mucho revuelo en La Granja VIP, sobre todo porque fueron interpretadas como un mensajito para Alfredo Adame, quien por cierto también ya adelantó que no se detendrá ante nada y ante nadie con tal de avanzar en la competencia campestre:

“Están contra un hombre que simplemente no tiene competencia (...) van a verme y van a ver todas sus frustraciones porque van a ver todo lo que no pueden ser, todo lo que no pueden lograr. No se enojen conmigo, enójense con los de su casa”, advirtió.

Como ves, Alberto del Río ya está acostumbrado a la lucha, al trabajo y al sacrificio, por lo que verlo junto con Alfredo Adame simplemente será épico... ¡habrá qué ver quién de los dos cuelga el sombrero primero!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Cada vez faltan menos días para ver por primera vez en un 24/7 a Alberto del Río “El Patrón”, quien se bajó del ring de la WWE para ordeñar vacas y hacerse cargo de un huerto: ¡tienes una cita con La Granja VIP el próximo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO!