Familiar de Juan Gabriel no descarta que el cantante esté vivo: “No vi el cuerpo”

En los últimos días surgió un video que algunos usuarios grabaron en Francia, mismo que muestra a un hombre con un parecido por demás espectacular a Juan Gabriel. Ante este hecho, un familiar de “El Divo De Juárez” acrecentó las versiones que dictan que sigue vivo al asegurar que él no vio su cuerpo.

¿Andaba de parranda? Así ‘vieron’ a ‘Juan Gabriel’ en París TV Azteca [VIDEO] En redes sociales comenzó a circular un video donde un grupo de jóvenes habrían sorprendido a ‘Juan Gabriel’ en París. ¿Es o no es? Aquí las imágenes.

Han pasado varios años desde que se confirmó la muerte de Juan Gabriel, uno de los cantantes más importantes en la historia del país. No obstante, recientemente apareció un video en donde se muestra a un sujeto parecido físicamente al compositor, lo cual ha encendido las alarmas sobre su hipotética muerte.

¿Quién fue el familiar de Juan Gabriel que dijo que nunca vio su cuerpo?

Jas Devael, quien adoptó el nombre comercial de Santaella, dio de qué hablar al asegurar que nunca vio el cuerpo de Juan Gabriel. El ahijado del cantante aumentó los rumores respecto a su muerte y en medio de los videos que circulan en donde, supuestamente, se le vio en un restaurante en Francia.

Te puede interesar: Así despidió Luis Miguel a Carlos Bremer

Jóvenes encuentran a un hombre idéntico a #JuanGabriel en restaurante de París lo que ha revivido la polémica sobre su existencia 😱#Viral pic.twitter.com/WQ0sTOKmgi — Nelson Valdez (@nelvaldez) September 30, 2025

“Voy a confesar algo, que el cuerpo no lo vi. Y yo he aprendido algo, yo no lo veo, no lo creo”, reveló Santaella en una entrevista con diversos medios de comunicación. De igual forma, aseguró que le pareció muy extraña la forma en cómo llegó la carroza a México instantes después de que se anunciara su muerte y que, en cuestión de horas, ya estuviera cremado.

¿Es la primera vez que “confirman” que Juan Gabriel “está vivo”?

La respuesta es no. De hecho, en más de una ocasión se ha dicho que Juan Gabriel está vivo y que fingió su muerte por dos puntos específicos, siendo estos su deseo de descansar de la fama y los problemas económicos que tenía, mismos que realmente nunca se han comprobado a la perfección.

De hecho, poco después de su muerte, diversas personalidades aseguraron que lo vieron caminando por las calles de Estados Unidos, aunque otros más confirman que lo han visto en Suiza. Lo cierto es que su legado ha dejado un sinfín de canciones por demás espectaculares para el público sin importar su edad.