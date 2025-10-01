El depósito millonario que habría hecho Micky Hair días antes de que lo asesinaran en su estética de Polanco

La muerte de Miguel de la Mora, conocido como Micky Hair, sigue generando desconcierto. A medida que avanzan las investigaciones sobre el brutal crimen que ocurrió el 29 de septiembre en su salón de belleza en Polanco, Ciudad de México (CDMX), nuevos datos salen a la luz.

Uno de los más delicados fue revelado por el periodista Carlos Jiménez: días antes de ser asesinado, Micky habría realizado un depósito bancario por 1.7 millones de pesos a una cuenta en Guadalajara.

Este movimiento financiero está siendo analizado por las autoridades, ya que podría estar relacionado con el móvil del asesinato. Aunque al principio se pensó en un posible asalto, las autoridades ya descartaron esta versión.

Instagram/micky_hair Micky Hair muertr

El propio alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, aseguró públicamente que se trató de un ataque directo y que los agresores escaparon en una motocicleta.

Las supuestas pistas que dejó Micky Hair antes de su muerte

El presunto depósito no es el único dato relevante. De acuerdo con el mismo periodista, Micky también habría solicitado una orden de restricción contra un hombre identificado como Eduardo Ederly “N”, menos de tres semanas antes del crimen. Este personaje, al parecer cercano al estilista, podría estar siendo investigado por las autoridades.

Twitter/C4Jimenez Al parecer, el millonario depósito que Micky Hair realizó en Guadalajara, es una línea de investigación en su asesinato

Hasta ahora, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ha confirmado que se sigue una línea de investigación por ataque directo, aunque no ha brindado más detalles sobre posibles sospechosos ni sobre los motivos detrás del asesinato.

¿Cuál es el vínculo entre el dinero y el asesinato de Micky Hair?

De acuerdo con reportes del periodista especializado en temas policiacos Carlos Jiménez, la transferencia de más de 1.7 millones de pesos que Micky Hair realizó días antes de ser asesinado podría ser una pieza clave en la investigación.

Expertos en ciberseguridad han señalado que este tipo de movimientos bancarios, sobre todo cuando involucran montos elevados y cuentas en distintos estados, podrían estar relacionados con intentos de extorsión, fraudes o acuerdos de alto riesgo que pudieron haber salido mal.