Revelan inéditas imágenes del papá de Lupita Villalobos y hay mucha gente ya con la boca abierta

Por años fue el hombre que les enseñó a correr, a sudar la camiseta y a no rendirse jamás. Pero ahora, tras más de cuatro décadas como maestro de educación física, Ubaldo Villalobos, papá de Lupita Villalobos, cerró su etapa en las aulas con una despedida que ha conmovido a toda Sonora.

Y no solo por sus hijas, Lupita, Flor y Karla, quienes hoy lo celebran como un padre amoroso, sino también por cientos de exalumnos que lo recuerdan con respeto, gratitud.

Su historia no se cuenta solo con silbatos y cronómetros: su paso por la Secundaria General No. 6 de Hermosillo dejó una huella profunda, y a la vez, las nuevas imágenes inéditas han dejado con la boca abierta a muchos.

¿Quién es Ubaldo Villalobos, el papá de Lupita Villalobos?

Conocido cariñosamente como El Lobo, Ubaldo Villalobos dedicó 42 años de su vida a formar jóvenes atletas. Para sus hijas, es el hombre más tierno del mundo. Para sus alumnos, una leyenda del deporte escolar que exigía entrega total.

Así fue captada la personalidad de Internet mientras celebraba el retiro de su padre como profesor.

De acuerdo con la misma Lupita, su carácter fuerte y pasión por el fútbol lo convirtieron en una figura inolvidable para quienes pasaron por sus entrenamientos.

¿Qué famosos futbolistas fueron entrenados por Ubaldo Villalobos?

El legado del profe Ubaldo no termina en las canchas escolares. A lo largo de su carrera, entrenó a varios jugadores que hoy figuran en la historia del fútbol mexicano: Jesús ‘Tecatito’ Corona, Luis Ernesto Pérez, José ‘Chapito’ Sánchez, César Montes y sus hermanos Alan y Daniel. Todos pasaron por sus ejercicios, sus regaños y sus enseñanzas, y a muchos les cambió la vida.

¿Cuál fue el mayor logro en la carrera de Ubaldo “El Lobo” Villalobos?

Pero si hay un momento que define la carrera de El Lobo, ese fue hace casi dos décadas. En 2006, contra todo pronóstico y con un equipo formado por adolescentes sonorenses llenos de sueños, Ubaldo Villalobos logró lo impensable: llevarlos a competir —y ganar— en el mismísimo Estadio Maracaná de Brasil.

Aquella victoria no fue solo un trofeo, fue el reflejo de años de entrega, disciplina y amor por el deporte.