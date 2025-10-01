Querido actor no soportó saber que tenía cáncer y se quitó la vida

En la Época de Oro del cine Mexicano, surgieron grandes actores que dejaron un legado imborrable. Entre ellos nos encontramos con Pedro Gregorio Armendáriz Hastings quien tenía un talento que traspasaba la pantalla.

Nació el 9 de mayo de 1912 en la Ciudad de México, fue hijo de Pedro Armendáriz García-Condey Adele Hastings, por lo que tuvo una combinación de raíces que influyeron en su vida artística. A temprana edad perdió a sus padres por lo que junto a su hermano quedaron bajo el cuidado de familiares.

¿Cuándo llegó la fama para Pedro Armendáriz?

Sin dudas el ingreso a la fama fue sorpresivo ya que el director Miguel Zacarías, lo descubrió recitando a Shakespeare con elocuencia y encanto. Fue esto lo que hizo que llegara al debut en el cine con “María Elena” en 1935.Su colaboración Emilio “El Indio” Fernández fue lo que llevó su carrera a la cima y le dio la oportunidad de trabajar en grandes clásicos.

Fueron películas como “Soy puro mexicano”, “Flor Silvestre”, “María Candelaria”, “La perla” y “Enamorada” las que destacaron su versatilidad y carisma en la pantalla grande, compartiendo créditos con luminarias como María Félix, Dolores del Río y Luis Buñuel.

Su carrera siguió escalando ya que trabajó en Hollywood por lo que se convirtió en el primer mexicano en formar parte de la saga de James Bond, con su memorable interpretación de Kerim Bey en “From Russia with Love” en 1963.

Pedro Armendáriz makes his #SummerUnderTheStars debut!



One of the best-known Latin American stars of the Golden Age, Armendáriz's filmography spans countries – as he's delivered performances in Hollywood, Mexico, France, Italy, and England.



See him in 3 GODFATHERS ('49) today. pic.twitter.com/PGsOhKITIU — TCM (@tcm) August 12, 2025

La historia detrás del suicidio

El actor mexicano se suicidó a los 51 años, el 18 de junio de 1963, en el hospital de la Universidad de California en Los Ángeles. Este suceso tuvo lugar cuatro meses antes de que se estrenara una de sus películas.

Pedro Armendáriz, había recibido un diagnóstico de cáncer en las glándulas linfáticas, por lo que fue un golpe muy duro para él. Además la enfermedad le producía un dolor insoportable por lo que tomó la decisión de quitarse la vida.

Con los tratamientos médicos, Pedro tenía como expectativa de vida un año más pero el actor ya no soportaba el intenso dolor y la movilidad reducida. Es por esto que tomó una a ColtMagnum 357que había escondido entre sus pertenencias, regalo del cantante Miguel Aceves Mejía, y se quitó la vida en el hospital.

