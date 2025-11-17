Lanzan dura advertencia a Belinda por brujería en su contra

Belinda es una de las grandes estrellas que tiene la música pop a nivel internacional y que también supo hacer un gran camino en el plano de la actuación. La cantante no atraviesa un buen momento personal luego de que saliera a la luz el libro de Lupillo Rivera en el que afirma que tuvieron una relación sentimental.

Sin embargo, ahora lo que se está llevando todas las miradas y ha generado preocupación en sus seguidores fueron las predicciones de la famosa astróloga Mhoni Vidente. Al tirar sus cartas de Tarot, advirtió a Belinda sobre brujería en su contra y dio a entender que su vida estaría en peligro.

¿La vida de Belinda está en peligro?

Mhoni Vidente sorprendió a sus adeptos al dar a conocer sus visiones en torno a la vida de Belinda. La astróloga afirmó que la artista “puede reinventarse fácilmente” al destacar que es una mujer muy guapa y del signo del zodiaco Leo.

En este marco, le advirtió directamente a Belinda: “Date una barrida con un huevo rojo, prende el cirio pascual, reza varias veces la oración de las doce verdades. Puedes tener un accidente o una tragedia, por favor protégete de la gente mal vibrosa”.

Belinda sería el blanco de brujerías

Las revelaciones de la astróloga dejaron estupefactos a los fanáticos de la cantante y es que precisó que a Belinda le están haciendo brujería. “La demanda de Lupillo Rivera no le va a hacer nada”, sentenció Mhoni Vidente y precisó que “una mujer que le trae mucha envidia” le está haciendo brujería”.

“Últimamente, hay muchas personas que le han estado haciendo daño, por eso ha tenido problemas y tiene muchas envidias y le están haciendo brujería”, volvió a remarcar la astróloga. Es en este punto que afirmó que Belinda debe “prender una veladora de las siete potencias inmediatamente”, preocupando aún más a sus seguidores.