Maite Perroni tuvo este cambiazo en poco tiempo y todos quedaron en shock: las imágenes que dan vuelta al internet

Con el auge de la tecnología en pleno 2025, bastan tan solo un par de minutos para que algo se haga viral en redes sociales. Para muestra, las fotos de Maite Perroni en donde se ve completamente irreconocible, pues su apariencia parecería haberse transformado en cuestión de semanas y muchos se preguntan a qué se debe.

Dichas imágenes fueron divulgadas tras la visita que la cantante hizo a El Salvador, país al que viajó junto a Christopher Uckermann, con el que concedió varias entrevistas y se dijo emocionada por esta aventura. Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención fueron las instantáneas sacadas del clip, donde parecería tener algo distinto en el rostro por una cuestión relacionada con su peso.

Facebook. Sisoy La supuesta “nueva imagen” de Maite Perroni generó polémica en redes sociales

Como era de esperarse, rápidamente surgieron cientos de reacciones por parte de los internautas, la mayoría resaltando lo distinta que se veía. También, hubo algunos extrañados asegurando que el cambio era exagerado en comparación con cómo se veía hace tan solo unos meses.

Fue así como salió a la luz la verdad detrás de la "nueva imagen" de Maite Perroni y se descubrió que se trata de imágenes que fueron editadas con el fin de alterar su rostro y cuerpo para hacerlo parecer más voluptuoso. Por lo que quienes vieron el clip original señalaron que la cantante mexicana no luce así en 2025 y, aunque su apariencia sí ha cambiado, no es como lo muestran.

La vez que Maite Perroni se defendió de las críticas a su cuerpo

Esta no es la primera ocasión en que la artista mexicana enfrenta polémicos juicios por su imagen, pues en el pasado ya ha sido objeto de señalamientos y no ha dudado en defenderse de los comentarios malintencionados. En 2023, tras el nacimiento de Lía, su hija con Andrés Tovar, a Maite Perroni se le señaló que subiera de peso y ella no tardó en pronunciarse ante esta ola de "hate".

Por lo que tras ser cuestionada respecto a cómo sobrelleva esta situación, se limitó a demostrar que no le interesa cumplir con estándares de belleza y dio un poderoso mensaje de aceptación durante una charla para "Primer Impacto".

"Qué importa. Al final es abrazarnos, aceptarnos como somos, con nuestros procesos y en nuestros momentos, ¿qué mejor que dar vida? Da igual si te ves más o menos cachetona, en la vida pasamos por distintas etapas y creo que nos tenemos que aprender a aceptar como somos", dijo en ese momento.

Instagram. @maiteperroni Maite Perroni siempre ha ignorado las críticas por su apariencia

Respecto a estas polémicas fotos editadas para alterar su imagen que le están dando la vuelta al internet, Maite Perroni no ha dado declaraciones y ha hecho caso omiso a cualquier pregunta indiscreta. Por otra parte, sus fanáticos se han dedicado a pedir que dejen de hacerse comentarios hirientes sobre ella y cualquier otra persona, pues aunque es una figura pública, merece todo el respeto.