Así luce ahora Bellakath con el cambio de look que se hizo

Bellakath es otra cantante reconocida del género urbano, que se ha destacado por las canciones que ha publicado y las colaboraciones que ha realizado con otros reconocidos cantantes. También ha dado mucho de que hablar por las transformaciones físicas que se ha realizado en su cuerpo.

¡Bellakath responde ante acusación de estilistas por no pagarle! [VIDEO] Mientras las estilistas expresaron lo que sucedió, Bellakath también se comunicó por mensaje con nuestro reportero, haciéndole saber que también está tomando cartas legales en el asunto.

Recientemente, la artista sorprendió al público y a los seguidores al presentar un cambio de look, generando todo tipo de opiniones. Para que puedas conocer los cambios que se realizó, te detallaremos cómo luce actualmente.

¿Cómo luce Bellakath actualmente?

Recientemente, en la pasarela para la premiación del Latin Grammy 2025, Bellakath estuvo presente en la alfombra roja, donde varios fotógrafos pudieron estar presentes para verla y tomarle fotografías.

Además, su presencia sorprendió a todos con un relevante cambio de look, puesto que se le observaba con una melena castaña y ligeramente ondulada, considerando que en la mayoría de las ocasiones la veíamos con su cabello negro y lacio, un elemento que era muy característico en su aspecto.

En el tema de ropa, sorprendió a todos al portar un vestido negro largo y ajustado, el cual estaba conformado de dos piezas, lo que permitía poder mostrar su abdomen al público. Durante toda la pasarela pudimos ver a la cantante con mucha seguridad de sí misma, provocando el impacto de los asistentes.

Aunque hubo varios comentarios negativos al respecto en sus redes sociales, la artista no se dejó intimidar al respecto, al contrario, subió varias fotos de cuerpo completo, demostrando que las críticas no le afectaron.

¿Qué le pasó al abdomen de Bellakath?

Desde que inició en la música, ha sido víctima de fuertes comentarios y críticas por el cambio de look que se ha hecho, empleando el uso de cirugía estética, en especial por cómo luce su abdomen. Bellakath desde el inicio, ya ha dejado en claro que tiene fibrosis, que se destaca por ser tejido cicatricial que es muy común dentro de las cirugías estéticas en esa zona.

Por suerte, en la actualidad, para quienes se hacen algún tipo de procedimientos quirúrgicos del abdomen, es posible acudir a ciertos servicios, con los cuales se disminuye la probabilidad de padecer fibrosis.