Asesinan a balazos al famoso influencer “El Jerry” en Culiacán

Una nueva muerte despierta las alertas en México luego de que este domingo se confirmara el asesinato de del influencer Gerardo “N”, conocido en plataformas digitales como “El Jerry”, y su acompañante. Sucedió en Culiacán.

Pati Chapoy lamenta la muerte del productor Memo del Bosque [VIDEO] Pati Chapoy y los conductores de Ventaneando lamentaron la muerte del productor Memo del Bosque, al destacar su gran trayectoria en la televisión.

“El Jerry” era un creador de contenido muy conocido en la ciudad de Culiacán y tenía una fuerte presencia en TikTok e Instagram. Su nombre era relacionado con uno de los grupos en conflicto del Cártel de Sinaloa, por lo que se investiga el hecho en relación a esta disputa.

¿Qué le pasó al influencer “El Jerry”?

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) fue la encargada de confirmar el hecho de sangre que tuvo lugar este domingo cerca de las 17:00 horas en el sector de Tres Ríos, una de las zonas más concurridas de la capital de Sinaloa. Los primeros datos, precisan que “El Jerry”, de 25 años, se movilizaba en una camioneta GMC Sierra junto a otro joven que fue identificado como Gustavo “N”.

“El Jerry” - Captura redes sociales

En ese marco, por razones que se investigan, fueron abordados por un grupo de unos cuatro sujetos que circulaban a bordo de un vehículo Jetta. Sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, los sujetos comenzaron a dispararles con armas largas hiriéndolos gravemente, antes de darse a la fuga.

¿Cómo avanza la investigación por el asesinato de “El Jerry”?

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Cruz Roja llegaron hasta el lugar del hecho. Allí pudieron constatar que el influencer y su acompañante habían fallecido a causa de las heridas.

Casquillos de diferentes calibres fueron hallados en la escena del crimen como parte de la investigación que analiza los motivos del hecho e intenta dar con el paradero de los atacantes. Al respecto, una de las hipótesis apunta a que el ataque pudo enmarcarse en las disputas que existen en el Cártel de Sinaloa ya que “El Jerry” había sido señalado como integrante de uno de los grupos en conflicto.