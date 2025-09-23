FOTO: Así luce Bruce Willis tras llegar a una residencia de cuidados por su enfermedad

Han pasado varios meses desde que el consagrado actor Bruce Willis fue trasladado directamente a un centro especializado, esto con la intención de que tuviera los cuidados más importantes para tratar la enfermedad degenerativa que lo ha afectado desde hace tres años.

La enfermedad de Bruce Willis ha conmovido al mundo, y Demi Moore, exesposa del actor, ha desempeñado un papel crucial en este proceso del padre de sus hijas.

Vale mencionar que dicha enfermedad, que llegó a su vida en el 2022, lo obligó a alejarse de los reflectores y la vida pública. Tal situación motivó a su familia para que recibiera los mejores cuidados posibles, por lo que fue su hija Scout Willis quien compartió una foto con su padre, misma que le ha dado la vuelta al mundo.

¿Cómo se encuentra Bruce Willis en la residencia de cuidados especiales?

La enfermedad que Bruce Willis padece tiene como nombre Afasia, el cual es un trastorno degenerativo que le quita la posibilidad de comunicarse efectivamente con sus seres queridos. Ya alejado de la actuación, el consagrado actor fue llevado a un hospital para que recibiera los mejores cuidados posibles.

Fue precisamente en este lugar en donde su hija, Scout, compartió una foto en donde aparece junto a su padre. La imagen se ha vuelto tendencia en las redes sociales, pues muestra a un Bruce Willis sonriendo y disfrutando de la compañía de sus seres queridos pese a este delicado momento.

¿Cuáles son las enfermedades degenerativas que Bruce Willis padece?

Tal y como se comentó en párrafos anteriores, la primera enfermedad que se le diagnosticó a Bruce Willis fue Afasia, misma que es un trastorno del lenguaje que le afecta considerablemente su capacidad para comunicarse de manera asertiva con las demás personas.

Sin embargo, tan solo un año después Bruce Willis fue diagnosticado con Demencia Frontotemporal, la cual es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que, entre otras cosas, deteriora considerablemente los lóbulos frontal y temporal, lo cual provoca pérdida de funciones cognitivas, cambios de conducta y dificultad para caminar, leer o hablar.

¿Por qué Bruce Willis se retiró de la actuación?

Además de su avanzada edad (70 años), las dos enfermedades le impedían a Bruce Willis memorar cada uno de los guiones y desarrollar sus personajes, por lo cual su familia tomó esta elección.