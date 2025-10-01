Esto costó el regalo que le dio Christian Nodal a su hija Inti y por el que se llenó de críticas

Christian Nodal y Cazzu se separaron en mayo de 2024. Luego el cantante contrajo matrimonio con Ángela Aguilar en julio de ese mismo año. Desde entonces, el cantante de 26 años ha estado en el ojo de la tormenta por declaraciones de su expareja y algunos gestos que ha tenido para con su hija Inti.

“La gente habla mal de mi y les hace bien”, Christian Nodal asegura que ya no se engancha con los medios TV Azteca [VIDEO] Christian Nodal aseguró que ya no se engancha con los medios aunque hablen fuerte sobre él y reveló que le ha “ayudado un montón” estar en terapia.

Así es como recientemente salió a la luz el obsequio que le hizo el sonorense a su hija cuando cumplió sus 2 años el pasado 14 de septiembre. Según algunos periodistas, este regalo habría costado una suma insignificante a comparación de todo lo que podría haber obsequiado a su pequeña.

¿Cuánto costó el regalo que le dio Christian Nodal a su hija Inti por el cumpleaños?

Según el presentador Javier Ceriani, Nodal no estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de su hija y le envió un obsequio que solo habría costado unos 2,000 pesos aproximadamente. Por este motivo, los allegados lo catalogaron como “miserable”, ya que podrían haberle regalado algo más costoso con su patrimonio disponible.

Además de este gesto, el comunicador mencionó que ni siquiera lo habría ido a comprar el cantante, sino que envió a uno de sus colaboradores. “Nodal habría mandado al cuidador del rancho de Cañuelas, un empleado, un peón, que le comprara algo a Inti y se lo llevara. ¿Qué creen que le compró? Una caja de plastilina (plasticina) y una jirafa de peluche de 50 centímetros”, fue la declaración de Ceriani.

¿Cómo sigue el conflicto legal entre Christian Nodal y Cazzu por la manutención de Inti?

En una de sus entrevistas recientes en Argentina, Cazzu mencionó que no considera justo el acuerdo actual de manutención que sostiene con su expareja por el cuidado y bienestar de Inti. “No tenemos la verdad un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”, fue parte de sus declaraciones.

Sin embargo, la artista argentina aseguró que no piensa iniciar un proceso en tribunales porque puede hacerse cargo de la crianza de Inti de manera económica: “Yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero. El dinero para mantenerme, para mantener a mi hija. Tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Una batalla legal con un sistema de ley familiar tan patriarcal, la verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”.

Además, Cazzu ha mencionado en otras oportunidades que no ha logrado conseguir el permiso de Nodal para que Inti pueda salir de Argentina, tanto para acompañarla a ella en sus compromisos artísticos internacionales como para viajar a México a ver a su padre.