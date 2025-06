¿Farid Dieck le tiene miedo a su prometida Jessica Fernández? Este video lo revela

En los últimos días el nombre de Farid Dieck es uno de los que más tendencia ha generado en el mundo de las redes sociales; sin embargo, lo anterior no guarda relación con el contenido que constantemente sube a sus plataformas digitales, sino al lazo amoroso que tiene con Jessica Fernández, su prometida y quien, así como él, también es creadora de contenido.

Farid Dieck es un psicoanalista que ha logrado trascender en las redes sociales gracias al impacto que cada uno de sus videos tienen en la comunidad digital, lo anterior al grado de sumar hasta diez millones de seguidores en su cuenta de YouTube. Ante ello, muchos de sus seguidores han notado comportamientos extraños del youtuber cuando está cerca de su prometida.

¿Es verdad que Farid Dieck le tiene miedo a Jessica Fernández?

Usualmente, los videos de Farid Dieck cuentan con un mensaje de superación en el que invita a sus seguidores a valerse por sí mismos y a generar un amor por lo que son y han logrado como personas. Curiosamente, algunos de sus fanáticos establecen que su presente es totalmente distinto a lo que él promulga, y lo anterior guarda relación con el vínculo que tiene con Jessica Fernández.

En los últimos días se ha viralizado un video en redes en donde aparecen ambos creadores de contenido hablando sobre los gastos de una boda. En este sentido, y después de tomar la palabra, Farid Dieck comienza a tartamudear para decirle a Jessica si él debe hablar o si debe hacerlo ella, a lo que esta le contestó lo siguiente: “A mi me gusta que hables tú para que me sorprendas o me decepciones”.

Farid Dieck… sal de ahí amistad



Estás a tiempo, HUYE pic.twitter.com/b9x6u1XO3P — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) June 2, 2025

¿Qué dijeron los usuarios al respecto?

Luego de asegurar que la boda se pagará en partes iguales dado que sus ingresos son similares, usuarios en redes comenzaron a notar que el lenguaje corporal de Farid no es el mismo al que refleja en sus videos y sí es similar al que presenta cada que está con Jessica Fernández, por lo que aseguraron que le tiene miedo a su prometida. En ese sentido, vale decir que ninguno de los dos famosos se ha pronunciado al respecto.