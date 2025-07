Florinda Meza arremete de nuevo contra la serie “Chespirito: Sin Querer Queriendo”

Un nuevo capítulo de “Chespirito: Sin Querer Queriendo” salió y, como cada semana, está causando revuelo en las redes sociales. Florinda Meza, una de las principales personalidades a quienes se alude en la serie, volvió a manifestarse en contra de la producción.

No obstante, la actriz no se refirió a la trama principal mostrada en el capítulo 5 de la serie, estrenado el 3 de julio, sino a acontecimientos previos.

Florinda Meza dice que lo narrado en “Chespirito: Sin Querer Queriendo” son “calumnias”

El capítulo 4 de la serie “Chespirito: Sin Querer Queriendo” se concentra fuertemente en relatar cómo surgió el formato de “El Chavo del 8”, uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop mexicana. Sin embargo, Florinda Meza manifestó en redes sociales que no está de acuerdo con cómo se retrató el surgimiento.

También volvió a arremeter en contra de la producción, calificando de “calumnias” los hechos que narra.

“Yo no voy a salir a desmentir cada una de las calumnias y ataques en mi contra porque esto no se trata de mí”, dijo la actriz mediante Instagram. “Aun si yo fuera la peor persona del mundo, que no lo soy, los valores más bonitos del Chavo eran el perdón, la reconciliación y la frase que todos conocemos: ‘La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena’”.

La también guionista dijo que las “mentiras” y “juicios” temerarios representan odio que solo daña a las personas. “A todos los que lean este mensaje les pido que reflexionen. Yo seguiré contando la verdad sobre el legado de Roberto, pero no voy a hablar de mí”.

La versión de Florinda Meza sobre el nacimiento de “El Chavo del 8”

La serie planteó que el personaje más icónico de Roberto Gómez Bolaños surgió a partir de las adversidades, entre ellas la partida de Rubén Aguirre del elenco del programa “Chespirito”. Con esta parte de la historia Florinda Meza coincide.

Sin embargo, la actriz dice que el proceso de creación fue muy distinto al que vimos en la serie. En esta última, se muestran procesos relacionados con una nueva producción televisiva, como Roberto Gómez Bolaños presentando su propuesta y un equipo planteando decisiones clave para el programa.

Ella dice que Roberto “decidió echar mano de un sketch que había funcionado, sobre un niño y un vendedor de globos. El sketch tuvo mucha aceptación y decidió volver a ponerlo, con una nueva situación, luego fue agregando distintos personajes y así, SIN QUERER QUERIENDO, nació uno de los personajes más entrañables de la televisión”, escribió en Instagram.

La intérprete niega que el ‘team back’ visto en la serie haya sucedido, y tampoco está de acuerdo con la idea de que Roberto Gómez Bolaños haya creado el proyecto para pegarle a la competencia.

