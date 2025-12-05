VIDEO: Fans se lanzan CONTRA Shakira por esta IMPRESIONANTE razón

El momento más esperado por todos los amantes de la música llegó: el Spotify Wrapped. A través de este, la plataforma de streaming ofrece al usuario un resumen de sus reproducciones en los últimos 12 meses. Si bien cada año se agregan nuevas funciones, lo que nunca falta es un mensaje de agradecimiento por parte de los artistas. Entre quienes grabaron uno este año, se encuentra Shakira. No obstante, más allá de ser una grata sorpresa para sus fans, terminó por causar molestia y enojo entre sus seguidores por ser grabado en inglés y no en español.

A través de un video publicado en TikTok, la usuaria Jesica Valdez compartió que Shakira fue una de sus artistas más escuchadas del año. No obstante, la decepción llegó cuando vio que el mensaje de la superestrella latina estaba en inglés y no en español: “¿Neta Shakira? Eres latina, casi todas tus canciones son en español, la mayoría de tus fans son latinos, diste un montón de conciertos en México (...) y mandas mensaje ¿EN INGLÉS? Antes eras chida”, compartió la mujer, quien en el video agrega que la colombiana también salió en el top de su mamá, pero no pudo entender el mensaje por la barrera del idioma.

Rápidamente, el audiovisual se volvió viral, acumulando casi dos millones de reproducciones en TikTok, y más de 270 mil likes, especialmente, de aquellos quienes apoyan tal opinión. No obstante, y como era de esperarse, el video causó un debate, pues hay quienes la defienden asegurando que la plataforma los obliga a grabar el mensaje en inglés, dado que son estrellas internacionales; mientras que otros simplemente se lanzaron contra la artista con comentarios como “Ya ni Bad Bunny que es más famoso” y “Bad Bunny, siendo el número 1 globalmente, agradece en español”. Tú, ¿qué opinas? Te dejamos el video.

¿Cuántos oyentes de habla hispana tiene Shakira en Spotify?

Shakira se ubica en el top 20 de los artistas más escuchados de Spotify en todo el mundo, con más de 67 millones de oyentes al mes. Tal como lo mencionó la usuaria de TikTok, la mayoría de sus escuchas son hispanos, siendo la Ciudad de México su top uno, con más de tres millones de oyentes mensuales. Seguido se encuentra Santiago de Chile, Bogotá (Colombia) y Lima (Perú) con un promedio superior al millón de oyentes al mes, respectivamente. En el quinto lugar está Buenos Aires, Argentina, con más de 900 mil escuchas mensuales.

Shakira rompió récord de audiencias en México: ¿Cuántas personas fueron a sus conciertos?

Tras poco más de seis años alejada de los escenarios, Shakira regresó a las giras con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, con la que ofreció 75 conciertos a nivel global, vendiendo más de 2.5 millones de boletos. Gran parte de su éxito se dio en la Ciudad de México, donde rompió récord de presentaciones al sumar un total de 12 shows, equivalentes a más de 780,000 boletos, tan sólo en la capital del país.

Shakira ofrecerá NUEVOS shows en México: fechas y sedes

Debido a su descomunal éxito en tierras aztecas, La Loba regresará para ofrecer tres shows más en México.

21 de febrero - Estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

24 de febrero - Estadio Carlos Iturralde de Mérida, Yucatán

27 de febrero - Estadio GNP Seguros, CDMX

La venta de boletos ya está disponible en las respectivas taquillas de los venues, así como en el sitio web de las boleteras.