Giorgio Armani era “indiferente” al amor, por una tragedia que ocurrió en su vida

Este 4 de septiembre se confirmó la muerte del legendario Giorgio Armani a los 91 años de edad. Era una de las figuras más influyentes en el ámbito de la moda y estilo, con un imperio que abarcaba ropa, maquillaje, skincare, perfumes e incluso hoteles.

El diseñador italiano siempre fue muy hermético respecto a su vida personal, pero a lo largo de su extensa trayectoria llegó a hablar de sus sentimientos. Tuvo una gran historia de amor, pero terminó en tragedia y lo dejó sintiéndose “indiferente” al amor.

Quién fue el amor de la vida de Giorgio Armani

Se trató del arquitecto italiano Sergio Galeotti, quien era 11 años más joven que Giorgio. Ellos se conocieron en 1966, cuando el diseñador tenía 32 y Sergio tenía 21; tuvieron una conexión instantánea en la Toscana y después Sergio se trasladó a Milán para estar con Giorgio.

Fue Galeotti quien habría motivado y apoyado a Giorgio Armani para que incursionara en el ámbito de la moda, lo que llevó a la creación de su marca en 1975, de acuerdo con Daily Mail.

En 1985 la muerte los separó, pues Sergio Galeotti falleció a causa de una enfermedad que derivó del VIH. Se dice que Armani no superó la partida de su gran amor en las 4 décadas siguientes. “Cuando Sergio murió, una parte de mí también se fue. Tengo que felicitarme un poco, porque logré soportar tanto dolor”, dijo en una entrevista el año pasado.

Giorgio Armani era “indiferente” al amor

En una entrevista para el medio italiano Corriere della Sera, Armani confesó que se sentía un poco “indiferente” al amor, y se cree que esto se relacionaba con Sergio Galeotti.

En el año 2000 le confesó a la revista Vanity Fair que salía tanto con hombres como mujeres. En los últimos años de su vida la persona más cercana a él era Leo Dell’Orco, considerado su pareja.