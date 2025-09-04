Exesposa de Luis R. Conriquez lanza indirectas a su pareja actual

El cantante de corridos tumbados, Luis R. Conriquez se encuentra en el ojo del huracán, puesto que su exesposa comenzó a lanzar indirectas fuertes a la pareja actual del artista. Un chisme que a varios de nosotros nos ha dejado boquiabiertos por los comentarios que ha dejado la mujer en sus redes sociales.

Comentarios que parecen no parar. Para que sepas más al respecto, te detallaremos cuáles fueron los mensajes que dejó la creadora de contenido, las cuales reavivan los episodios de su matrimonio y su ruptura. No te pierdas de la información.

¿Quién es la exesposa de Luis R. Conriquez?

Karen Cano es una creadora de contenido, quien ha sido famosa por ser la exesposa de Luis R. Conriquez. Durante su noviazgo con el cantante, han surgido varias polémicas, una de las más conocidas, fue que ella agredió al cantante, situación que fue desmentida y aclarada en redes sociales.

Pero desde entonces el cantante se ha visto envuelto en la polémica, en especial en la disputa que se ha generado entre el artista, su ex pareja y su pareja actual. Cuando todo parecía que había vuelto a la normalidad, el fuego del chisme se encendió nuevamente en redes sociales.

¿Cómo empezó la disputa entre la ex y la novia de Luis R. Conriquez?

Todo empezó por un comentario realizado por la pareja actual de Luis R. Conriquez, Ivette Camacho, quien recordó un episodio donde fue atacada físicamente por tres mujeres mientras ella estaba embarazada.

Declaraciones a las que contestó Karen Cano en sus historias de Instagram, lanzando indirectas intensas, mencionando lo siguiente:

“A como me da risa está mosquita muerta, y sigue y sigue si bien decias que no estabas embarazada y quien se te fue encima?...”

Sin embargo, eso no fue todo, puesto que en otra publicación, lanzó una indirecta que a todos sorprendió:

“Meterse con casados no es cosa de orgullo…”

Tras dar a conocer las publicaciones, son varias las usuarias y amistades que estuvieron de acuerdo con lo mencionado por parte de la creadora de contenido y exesposa; sin embargo, Ivette Camacho no ha comentado nada al respecto, pero se ha encargado de compartir todos los momentos que comparte junto a su nueva pareja. Una disputa que después de mucho tiempo se encendió nuevamente en redes sociales, dejando en claro que la enemistad se mantiene.