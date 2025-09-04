Valentina Gilabert es destrozada en redes por perdonar a Marianne Gonzaga

De a poco Valentina Gilabert está retomando su vida mientras está trabajando en poder sanar las secuelas del ataque que sufrió y casi le costó la vida. Debido a las heridas es que estuvo en coma durante cinco días.

Padres de Valentina Gilabert comparten el parte médico de su hija, ¡ya despertó! [VIDEO] La familia de Valentina espera que tras la cirugía pueda recuperar la movilidad de su mano. La madre de la víctima confesó su sentir hacia la influencer Marianne ‘N’.

También Valentina estuvo internada dos meses en terapia intensiva de dónde logró salir para poder enfrentar el juicio en contra de su agresora Marianne Gonzaga. Ahora enfrenta a los haters por perdonar a quien la agredió.

¿Qué le ocurrió a Valentina Gilabert?

En las audiencias se determinó la mecánica del ataque. En el mismo Marianne agredió a la modelo Gilabert luego de enterarse de que tenía una relación con el hombre que ella consideraba que aún era su pareja.

Luego de haber estado internada y pasar por el proceso judicial, Valentina decidió darle su perdón a Marianne, quien fue juzgada bajo los preceptos de la ley para menores de edad, lo que significó que no era posible imputarla por intento de feminicidio.

Ambas mujeres se reunieron hace dos semanas después del juicio para poder tratar una especie de “cierre de ciclos emocionales” entre ellas. Marianne se manifestó al respecto en los medios de comunicación sobre el encuentro y aseguró que esa etapa de su vida estaba superada y ahora solo le interesaba recuperar a su hija.

Por su parte Valentina se ha abocado en impulsar el debate sobre las leyes para menores de edad en México, las cuales considera absurdas: “En menores de edad el feminicidio u homicidio en grado tentativa no amerita prisión preventiva. Es completamente ilógica la ley de menores en México”, publicó la modelo en su Instagram.

¿Qué mensajes recibe Valentina sobre su perdón?

En las redes sociales Valentina recibe múltiples mensajes entre los cuáles se encuentran algunos en su contra. En una captura se pudo ver que le habían enviado lo siguiente:

“No estoy en contra tuya y tampoco apoyo el hecho de casi matarte pero es que tampoco quieran defenderte tanto porque tú te metiste en una familia”.

A esto Valentina respondió de manera contundente:

“Yo nunca destruí una familia. Esto no es mi culpa, es sólo la culpa de mi victimaría y su cómplice”.

De esta manera lo que ha pedido Valentina Gilabert, a las autoridades es que sometan a la Justicia también a una amiga a quien acusa de ayudar a Marianne a atacarla.

