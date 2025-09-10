‘Gomita’ llega a los 31 años irreconocible ; así lucía antes de las cirugías

Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, no sólo es conocida por el contenido que sube a redes, sino por ser una de las influencer que ha enfrentado más cambios físicos en su camino al estrellato, los cuales se han quedado registrados en redes sociales.

Recientemente, en un encuentro con la prensa, ‘Gomita’ dijo que se encuentra plena con el aspecto que posee en esta etapa de su vida, sin embargo, admitió que ha visitado el quirófano en 15 ocasiones, hecho que, dijo, no ha beneficiado su salud.

“Yo les dije, soy un claro ejemplo de que hacer caso a tantas cosas… conté hace poco mis cirugías, eran 15 cirugías, y le doy gracias a Dios de que estoy viva y dando un ejemplo, no el mejor, para las jóvenes que quieran hacerse un procedimiento, que vean que no es lo más saludable”.

Durante los últimos meses se ha podido apreciar que Aracely se ha enfocado en estilizar su imagen, pues se le ha dejado ver que ha dejado atrás varias tallas, lo cual también ha preocupado a sus fans, quienes le han recomendado ya no recurrir al bisturí.

ver fotos Así lucías ‘Gomita’ en sus primeros años trabajando en televisión.

“Yo daba cuerpo, rostro y actitud, siempre me he gustado, pero he hecho dos, tres trucos, diría Paola (Suarez), para mejorar, pero ahora estoy en mi prime, muy contenta, muy feliz. Siento que estoy pasando una etapa muy bonita”, compartió.

Esta es la inusual forma de festejar su cumpleaños de ‘Gomita’

Este miércoles 10 de septiembre, la creadora de contenido cumple 31 años, pero desde los primeros días del mes sus seguidores empezaron a crear memes del que podría ser su festejo, en donde se puede apreciar un pastel adornado con la bandera de México, ya que en 5 días se celebrará un aniversario más de la independencia del país.

En diversas ocasiones, ‘Gomita’ ha señalado que le gusta que su cumpleaños se empareje con las Fiestas Patrias, pues así puede disfrutar de algunos platillos típicos como el pozole.

