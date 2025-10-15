Grupo de cumbia sube al escenario con chaleco antibalas; esta es la razón de su accionar

Un grupo de cumbia se volvió bastante viral en redes sociales al subirse a su presentación con chalecos antibalas. Muchos no entendieron de primera instancia lo que estaba sucediendo, sin embargo después se enteraron que esto sucedió en modo protesta. Y es que la violencia les tocó de cerca y no quieren que les vuelva a ocurrir.

Líder de Los Ángeles Azules narra asalto que sufrió parte del staff en carretera México-Puebla [VIDEO] Elías Mejía detalló cómo delincuentes se llevaron todo el equipo de Los Ángeles Azules al hacerse pasar por un retén en la carretera México-Puebla.

La situación en diferentes rincones del mundo se presenta sumamente delicada. Y justamente ese fue el grito de esta agrupación musical. Recién en marzo pasado sufrieron la pérdida de uno de sus vocalistas, quien murió al ser asesinado con armas de fuego. Esto sucedió mientras viajaban como grupo en un camión.

Y si eso no era suficiente, en días pasados otro grupo de música (Agua Marina) fue atacado. Afortunadamente no hubo víctimas fatales, pero varios de los integrantes terminaron en el hospital con impacto de bala. Ante eso, Armonía 10 subió al escenario con chalecos antibalas en modo de protesta, donde atacaron fuertemente al gobierno peruano por permitir que estas cosas sucedieran.

La agrupación es bastante conocida en su natal Perú, pues cuentan con 262 mil seguidores en Instagram y tienen trayectoria confirmada en dicho país y también a nivel internacional. Ante eso, su reclamo se hizo bastante latente en redes sociales, pues fue sumamente extraño ver a todos los integrantes subiéndose a su respectiva presentación con esa indumentaria.

Así mandaron su mensaje en este evento: “Antes de empezar tremenda fiesta, queremos dedicar este show a todas las víctimas de violencia de nuestro país. Violencia que viene de organizaciones criminales que están desde el Gobierno hasta las calles. Estamos hartos, carajo. ¡Viva el Perú!”.

@latinanoticias 🔴 Tras el atentado contra Agua Marina, Armonía 10 salió al escenario con chalecos antibalas durante la celebración por el aniversario número 131 de Chosica. El grupo musical se presentó por menos de 1 hora con resguardo policial. ♬ sonido original - Latina Noticias

Y es que estos ataques a camiones forman parte de un problema nacional de asalto a estos medios de transporte que ocurren con demasiada frecuencia en las autopistas peruanas.