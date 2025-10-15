¿Quién es Greeicy, invitada de Christian Nodal que tiene a su papá en la cárcel?

La polémica rodea a Greeicy Rendón, pues se está confirmando que su papá está vinculado a proceso por tener en contra acusaciones de tortura y secuestro. La artista colombiana no ha dicho nada al respecto pero recién se conoció en México por su asistencia a un concierto de Christian Nodal. De dónde es y qué tanta fama tiene esta cantante. Toda la información a continuación.

¿Quién es Greeicy Rendón, quien tiene un papá acusado de secuestro?

En estos momentos su nombre se está dando a conocer porque se hizo un escándalo alrededor de su padre, quien habría incurrido en secuestrar y torturar a sus trabajadores. Sin embargo, la artista colombiana tiene 32 años, tiene carrera hecha en la música y también destacó como actriz en una serie llamada Chica Vampiro.

Además de eso, en temas más inclinados al ámbito personal, Greeicy tiene un hijo llamado Kai Egred, quien nació en el 2022. Su esposo es el cantante Mike Bahía, quien le propuso matrimonio en un concierto de Alejandro Sanz. Y en estos momentos cuenta con 23.6 millones de seguidores en Instagram.

¿Es cierto que el papá de Greeicy secuestró y torturó a sus trabajadores?

En estos momentos ya está vinculado a proceso y esto habría sucedido por la desaparición de una caja fuerte, joyas y accesorios de lujo de la cantante. Esto habría ocurrido en 2023, cuando Luis Alberto Rendón citó a dos de sus trabajadores para ser torturados por tres personas, mandadas explícitamente por el señor Rendón.

Aunque ya existe el vínculo a proceso, el señor Luis lo vivirá desde su domicilio, pues ya es de una edad avanzada.

#LuisAlbertoRendón #FiscalíaGeneralDeLaNación ♬ sonido original - El Espectador @elespectador La Fiscalía investiga a Luis Alberto Rendón, padre de la artista caleña Greeicy Rendón, por su presunta participación en un caso de secuestro y tortura ocurrido en la finca de la cantante y su pareja, Mike Bahía, en Rionegro, Antioquia. El hombre no aceptó los cargos. #GreeicyRendón

¿Por qué mucha gente conoció a Greeicy gracias a Christian Nodal?

Aunque la artista colombiana tiene una gran trayectoria personal, mucha gente se sorprendió al tenerla como invitada especial en un concierto de Christian Nodal en el Foro Sol, esto en 2023. Muchos desconocían su talento, pero eso le dio algo de reflectores, sobre todo para la gente más joven que no ubicaba el trabajo de la nacida en Cali.