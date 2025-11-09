Hallan muerto a querido influencer en la calle; así fue el trágico momento

El repentino fallecimiento del influencer Anunay Sood ha conmocionado a sus seguidores, luego de que fuera encontrado sin vida en plena vía pública.

¿Quién era Anunay Sood?

Anunay Sood fue un reconocido influencer y fotógrafo de viajes originario de la India. Ganó popularidad en redes sociales por sus impresionantes imágenes y videos que mostraban destinos exóticos alrededor del mundo.

Su estilo inspirador y su pasión por la aventura lo convirtieron en una figura muy querida entre los amantes de los viajes. Además, colaboró con diversas marcas y promovió un enfoque auténtico y responsable del turismo.

¿Qué le pasó al influencer Anunay Sood?

El influencer Anunay Sood, de 32 años, fue encontrado sin vida en una calle de Las Vegas, Estados Unidos. Se encontraba en la ciudad para asistir a la reconocida exhibición de autos Concours, realizada en el hotel Wynn, cuando ocurrió el trágico hecho.

De acuerdo con la policía local, el hallazgo tuvo lugar el 4 de noviembre de este año en South Las Vegas Boulevard. Aunque las causas de su muerte aún no han sido esclarecidas, las autoridades continúan investigando lo sucedido mientras sus seguidores expresan su pesar por la repentina partida del popular creador de contenido.

¿Cuántos seguidores tenía Anunay Sood?

Anunay Sood contaba con una comunidad de alrededor de 1.4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. En ella compartía contenido relacionado con los viajes, la fotografía y las experiencias que vivía alrededor del mundo.

Su estilo visual cuidado y su pasión por la aventura lo convirtieron en uno de los influencers de viajes más populares de la India. Gracias a su autenticidad y cercanía con el público, logró inspirar a miles de personas a explorar nuevos destinos y vivir experiencias únicas.