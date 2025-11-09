¿Murió Avril Lavigne? Noticia alarma a sus fans

Si se habla de una cantante que en el inicio de los años 2000s ganó éxito y se consolidó en la escena musical es Avril Lavigne; sin embargo, en las recientes horas ha revivido la teoría de que murió y la sustituyeron por otra persona.

¿Quién es Avril Lavigne?

Avril Lavigne es una cantante, compositora y actriz canadiense, reconocida como una de las figuras más influyentes del pop punk de los años 2000. Alcanzó la fama mundial con su álbum debut Let Go (2002), que incluye éxitos como “Complicated” y “Sk8er Boi”.

Con el paso del tiempo, Avril consolidó su carrera con discos que exploran distintos géneros, manteniéndose como una de las artistas más representativas de su época. Además, ha incursionado en la actuación, la moda y diversas causas sociales, demostrando su versatilidad artística y su permanencia en la industria musical.

¿Avril Lavigne murió?

En los últimos días volvió a circular en redes sociales una teoría que asegura que Avril Lavigne habría muerto hace años y fue reemplazada por una doble. El rumor no es nuevo: surgió en 2011 a partir de un blog brasileño que comparaba fotos antiguas y recientes de la artista, señalando supuestas diferencias en su rostro, estilo y hasta en su forma de escribir.

Según esta versión, tras el éxito de su álbum Let Go en 2002 y la muerte de su abuelo un año después, la cantante habría caído en una fuerte depresión que la llevó a perder la vida. A partir de allí, su disquera habría decidido continuar su carrera con una joven llamada Melissa Vandella, quien habría asumido su identidad y mantenido viva la figura pública de la cantante.

¿Qué dijo Avril Lavigne sobre los rumores que aseguran que fue reemplazada por una doble?

Avril Lavigne se ha tomado con humor los rumores que aseguran que murió y fue reemplazada por una doble. En una entrevista, la cantante expresó que le resulta gracioso cómo algunas personas aseguran que luce exactamente igual que en sus inicios, mientras otras sostienen que ya no es la misma persona.

“Por un lado dicen: ‘¡No has envejecido ni un día!’, y por otro, que hay una teoría conspirativa de que no soy yo”, comentó la artista. Con estas declaraciones, Avril dejó claro que no le da importancia al tema y que considera absurdo el revuelo que sigue generando una historia inventada hace más de una década.