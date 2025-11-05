Así es como Inés Gómez Mont estaría sobreviviendo en Miami

La semana pasada, México se vio sorprendida tras confirmarse que el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga había sido detenido en Estados Unidos. Desde entonces, el paradero de la conductora Inés Gómez Mont volvió a despertar curiosidad teniendo en cuenta las acusaciones que pesan sobre ambos en tierras aztecas.

El esposo de la conductora fue arrestado por cuestiones relacionadas con su documentación como inmigrante, por lo que nada tiene que ver con las acusaciones de lavado de dinero en México. De todos modos, autoridades de ambos países intercambian información relacionada con ambos.

¿Cuál es el paradero de Inés Gómez Mont?

Cuando trascendió el arresto de Víctor Manuel Álvarez Puga también se confirmó que su esposa estaba junto a él en la residencia de Miami, pero no fue apresada debido a que está cuidando de sus hijos. Sin embargo, quedó en claro que el paradero de la conductora televisiva y su familia ya ha sido detectado.

Ahora, las incógnitas se presentan sobre qué pasará de ahora en adelante con Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposo, en relación a las denuncias en México. Además, el periodista Javier Ceriani se encargó de revelar información sobre cuáles serían los ingresos económicos que le permiten a la famosa sobrevivir y mantener su calidad de vida.

¿Cómo sobrevive Inés Gómez Mont en Estados Unidos?

De acuerdo con lo revelado por el reportero argentino, Inés Gómez Mont y su familia mantienen en Estados Unidos su vida de lujos que exponía en redes sociales mientras vivía en México. Además de detallar las empresas y propiedades que el matrimonio ha adquirido con el paso de los años, ofreció detalles sobre cuál sería su ingreso económico actual.

“Inversiones inmobiliarias, vinculadas a sociedades opacas y un modo de operación que incluía uso de efectivo, cuentas de terceros y empresas fantasma para ocultar sus lujos”, detallo el periodista. En este punto, reveló que Inés Gómez Mont figura como presidenta de una corporación llamada Igma International Corp.

“Es una corporación con fines de lucro de Florida. Una entidad comercial ubicada en Pinecrest, Florida, presentada el 11 de marzo de 2021”, precisó Ceriani. Además, remarcó que la corporación se encuentra activa y que la única persona que figura en los documentos de esta es Inés Gómez Mont, entendiendo que es la principal fuente de ingresos que la famosa y Víctor Manuel Álvarez Puga poseen en Estados Unidos.