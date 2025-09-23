Ella es la influencer que padece una extraña enfermedad en el rostro y ha sido operada 90 veces

Los influencer suelen mostrar facetas de su vida que son inspiradoras para otras personas. Así es que conocemos la historia de Nikki Lilly quien se ha convertido en una referencia en el mundo.

Ella domina muy bien la presencia en las alfombras rojas de los eventos a la que es invitada. Además en sus redes trata de temas muy importantes como lo son el bullying, dolor, aislamiento pero así también el amor propio y el orgullo de existir tal como eres.

Su historia es de superación y de traspasar todas las barreras. Así es que se afronta a todas las limitaciones para poder conseguir los logros que hoy mantiene.

¿Cuál es la enfermedad que tiene Nikki Lilly?

Nikki Lilly, fue diagnosticada a los 6 años con una malformación arteriovenosa, con la cual convive en la actualidad. Esta es una enfermedad que la tiene el 1% de la población y que afecta tanto la salud como la apariencia.

Esta enfermedad causa que la mitad de su cara se deforme por lo que desde que fue diagnosticada, ha sido sometida a no menos de 90 cirugías. A los 8 años abrió su canal de YouTube para contar su vida cotidiana, dar consejos de maquillaje, mostrar su vida en los hospitales y responder al bullying.

Luego tuvo un programa de televisión llamado Nikki Lilly Meets, en el que entrevistaba a grandes personalidades. Su carrera ha sido muy fructífera por lo que ha conseguido grandes logros.

Nikki se consagró como la ganadora más joven de un Premio Especial BAFTA y también se hizo con un Emmy, consolidando un recorrido estelar en el ámbito audiovisual.

No caben dudas de que Lilly se ha convertido en una referente de Gran Bretaña por los grandes valores que muestra a diario. Así es que muestra que la diversidad y la belleza van de la mano por lo que se muestra como un fiel reflejo de su estilo.

En YouTube cuenta con más de 600.000 seguidores en Instagram y suma cerca de diezmillones en TikTok. La influencer ha marcado un antes y un después en le mundo de la diversidad.