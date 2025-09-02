Itatí Cantoral confirma el fin de su “relación” con Ariel Miramontes

La reconocida actriz Itatí Cantoral calmó las expectativas que había en la opinión pública ante lo que se presumía el inicio de una historia de amor con su par Ariel Miramontes. En contacto con la prensa, la actriz reveló que está soltera y que no funcionó lo que había iniciado con el actor.

Juntos fueron parte de la película “Desastre en familia” y desde entonces los rumores se multiplicaron, sobre todo cuando Ariel Miramontes publicó un beso con Itatí Cantoral como parte del proceso de promoción.

¿Hubo amor entre Itatí Cantoral y Ariel Miramontes?

Los rumores que comenzaron a circular sobre una posible relación entre Itatí Cantoral y Ariel Miramontes se alimentaron aún más cuando la propia actriz reveló que estaban “saliendo”. En declaraciones a los medios de comunicación, remarcó “nos estamos conociendo”, algo que fue tomado como suficiente para entender que algo había entre los dos.

Por su parte, Ariel Miramontes mantuvo un poco la reserva y se limitó a señalar que la relación que mantenían era solo profesional y que mantenían una amistad, pero no confirmó la existencia de un romance. Esto sembró dudas en la opinión pública, pero alimentó el interés por saber la verdad.

Itatí Cantoral confirmó el fin del amor

Más allá de las primeras declaraciones, la actriz volvió entablar contacto con la prensa y esta vez echó por tierra todos los rumores y suposiciones que se habían tejido hasta esta parte. Itatí Cantoral confirmó que lo que había iniciado con Ariel Miramontes no funcionó y que está “contenta ahorita”.

“Estoy soltera, pero feliz de estar soltera”, remarcó Itatí Cantoral y afirmó que cree en el amor y en el matrimonio, pero “en este momento de mi vida estoy en otra etapa de mi vida. Me siento contenta así, sin tener pareja”. El amor ha llegado a su fin y parece que no habrá más capítulos en esta historia.