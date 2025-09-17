Ivonne Montero es tendencia por tener un novio 11 años menor que ella

Existe la creencia de que el amor trasciende cualquier limitación, dicen que cuando uno se enamora no entiende de distancias, fronteras o edades. Y esto lo puede confirmar Ivonne Montero, quién ha dejado a todos boquiabiertos al presentar a su nuevo novio que es 11 años menor que ella.

La actriz y cantante ha causado asombro entre los internautas, los cuales no dejan de sorprenderse de la diferencia de edad que hay entre Ivonne Montero y su nuevo amor. Según señalan, “se nota demasiado la diferencia edad”.

¿Quién es el nuevo novio de Ivonne Montero?

La vida sentimental de Ivonne Montero tiene un nuevo presente y su nuevo amor es Jonathan Vázquez. Se trata de un policía federal que tiene 40 años y es padre de una hija adolescente.

El nuevo amor de la actriz parece estar muy enamorado y la llena de detalles en todo momento. El vínculo entre ellos se ve muy sólido, ya que Ivonne Montero refleja estar disfrutando de uno de los mejores momentos de su vida.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Ivonne Montero ante su nuevo noviazgo?

La actriz mexicana, de 51 años, mostró a través de su cuenta de Instagram que decidió apostar otra vez al amor y darse una nueva oportunidad, esta vez, al lado de alguien mucho más joven que ella.

Ivonne Montero reposteó un video en su cuenta personal de Instagram donde se ve que Jonathan Vázquez la sorprende en una obra de teatro regalándole un gran ramo de rosas y una serenata. Este y otros momentos que han compartido juntos reflejan que la pareja se encuentra muy feliz.

Sin embargo, hay quienes critican a Ivonne Montero por considerar que el joven en cuestión es “un hombre común” y hasta algunos lo tildaron de feo. En tanto, hay quienes celebraron esta relación y consideran que la actriz se ve muy feliz al lado de Jonathan Vázquez.

Por otro lado, están los internautas que cuestionan la exposición pública de su romance. Indican a que esto lleva quedar en la escena del ojo público, donde todos se consideran con derecho a opinar. Lo real es que Ivonne Montero está tan enamorada que presume a su novio sin importar que sea 11 años menor que ella y tampoco da lugar al que dirán.