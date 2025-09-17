Consuelo Duval fingió un casting para enfrentar a la amante de su esposo: la historia detrás del momento viral

Nadie esta completamente a salvo de una infidelidad y Consuelo Duval, no fue la excepción. La actriz reconocida por su carisma y talento, también ha vivido momentos complicados en su vida que además parecen sacados de un guion de Hollywood. En redes sociales ha vuelto a circuilar y se ha viralizado una anécdota en la que la actriz ideó un ingenioso plan para confirmar una infidelidad. Aquí te contamos toda la historia.

Cómo descubrió Consuelo Duval la traición de su esposo

La actriz mexicana reveló que ella tenía sus sospechas de infidelidad y que incluso, creía saber el nombre de la amante de su marido. Al notar actitudes sospechosas, busco en el celular de su esposo el número de esta mujer ysin dudar, Consuelo llamó a la joven y organizó un falso casting para encontrarse con ella cara a cara. Confesó entre risas al revivir el episodio, que para el encuentro se puso una peluca para no ser reconocida.

El inesperado encuentro con la amante

Cuando llegó a la recepción donde Duval citó a la amante, se sentó junto a ella sin revelar su identidad y comenzó a conversar. Con sutileza, le preguntó detalles sobre su “novio” y confirmó sus sospechas cuando la joven, sin saber nada, mencionó el nombre de su esposo.

Consuelo Duval no se iba a quedar con las ganas y al preguntarle si su novio era casado, la amante aseguró que no, pue ella jamás podría estar con un hombre con familia. Lejos de estallar en enojo, Consuelo sintió ternura y compasión por ella, al entender que también había sido engañada, por lo que decidió dejarlo ahí y no decirle nada.

El divorcio de Consuelo Duval

Más tarde, Duval cuenta que enfrentó a su esposo con una frase cargada de ironía: “A mí nunca me has dicho ranita”, recordó con mucho humor. Poco después, el matrimonio terminó en divorcio. Hoy, la actriz habla del pasado con un tono más sereno y relajado, mostrando que aunque ese momento de su vida fue complicado, ella es una mujer fuerte y l ha superado.

También te puede interesar: ¿Cuáles son los alimentos que ayudan a controlar el estrés?