Camila Valero rompe el silencio sobre los problemas en la familia Pinal

Desde hace un tiempo, se dio a conocer que la familia Pinal se encontraba pasando por momentos muy complicados, y es que desde el lamentable fallecimiento de Silvia Pinal, mucho se comenzó a especular sobre la herencia de la primera actriz.

Ahora, todo parece indicar que los rumores han quedado aclarados, pues es la propia Camila Valero, hija de Stephanie Salas y bisnieta de Silvia Pinal, quien rompió el silencio y habló sobre esta situación que rodea a la familia y que los ha mantenido en el centro de la polémica.

EN EXCLUSIVA: Dan lectura del testamento de Silvia Pinal [VIDEO] Pati Chapoy confirmó que las nietas de la primera actriz están contempladas en la repartición de bienes.

¿Qué dijo Camila Valero sobre la situación de la familia Pinal?

En un reciente encuentro con la prensa, Camila Valero fue muy clara en mencionar que nada de lo que se ha comentado es cierto en las última semanas es cierto:

Realmente lo único que quiero decir es que somos una familia como cualquier otra, obviamente, puede ser muchísimas veces complejo, pero lo estamos manejando con muchísimo amor y cariño y avanzando queriendo sacarlo adelante lo antes posible

Y es que, hace unos días se comenzó a especular que Stephanie Salas y Michelle Salas cobraron un seguro millonario de Silvia Pinal, situación que ha causado un conflicto en la familia, pues esto habría sucedido sin el consentimiento de Alejandra Guzmán.

Ante estos cuestionamientos, Camila Valero enfatizó que entre los integrantes de su familia existe una muy buena relación, simplemente han pasado por algunos trámites legales con los que se tienen que cumplir de forma obligatoria.

Si bien los trámites legales tras una pérdida pueden ser complejos, eso no ha generado conflicto entre ellas

Finalmente, en una entrevista para el programa de espectáculos de ‘Ventaneando’, Camila Valero, aseguró que los beneficiarios del testamento de Silvia Pinal, no solo fueron notificados, también ya recibieron la parte que les corresponde de herencia de la actriz.

